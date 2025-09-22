Paweł Galia nie żyje. "Bliskim składamy wyrazy współczucia"

Paweł Galia odszedł 20 września 2025 roku w wieku 82 lat. Ta przygnębiająca informacja została potwierdzona przez Fundację Artystów Weteranów Scen Polskich, której aktor był podopiecznym. To miejsce od lat wspiera artystów bez pracy, dając im schronienie i inne możliwości rozwoju. Dawniej pełniło funkcję schroniska dla aktorów w ciężkiej sytuacji życiowej. Galia dał się poznać szerszej publiczności poprzez takie projekty jak "Zmiennicy", "Na sygnale" oraz "Na dobre i na złe". Spełniał się ponadto jako lektor. Mogliśmy go usłyszeć w "Gumisiach", "Muminkach", "Pinokiu", "Sezonie na misia" oraz "Pingwinach z Madagaskaru".

REKLAMA

Zobacz wideo Zagadkowa śmierć uczestniczki "Top Model"

Paweł Galia nie żyje. Poruszający wpis fundacji

22 września zauważyliśmy smutny komunikat w mediach fundacji. "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Pawła Galii, podopiecznego Fundacji. Bliskim Pawła składamy wyrazy współczucia" - czytamy na Facebooku fundacji. Pojawiło się zdjęcie aktora, zrobione najprawdopodobniej podczas jednego ze spotkań. W komentarzach nie brakuje kondolencji.

Co więcej wiadomo na temat aktora? Skończył XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi oraz PWST w Krakowie w 1965 roku. Poza światem artystycznym interesowała go polityka. Co ciekawe, kandydował do Sejmu z listy Polskiej Partii Przyjaciół Piwa podczas wyborów w 1991 roku. Uwielbiał także bycie reżyserem dubbingowym, co zaowocowało kilkoma projektami, o których wspominaliśmy wcześniej.

Paweł Galia i jego życie prywatne. Doczekał się córki ze znaną aktorką

Ewa Serwa-Galia skradła serce aktora i to właśnie z nim postanowiła stanąć na ślubnym kobiercu. Aktorka zyskała popularność dzięki między innymi "Barwom szczęścia", gdzie wcieliła się w Reginę Sadowską, matkę Łukasza. Widzieliśmy ją ponadto w takich produkcjach jak "Na dobre i na złe", "Dom", "Chce się żyć", "Komedia małżeńska", "Kler", "Chemia" oraz "Miasto 44". Do listy sukcesów aktorki można zaliczyć ponadto Cindy Niedźwiedzicę - tę postać dubbingowała w serialu "Miś Yogi". Zakochani doczekali się córki Zuzanny.