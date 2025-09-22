18 września media przekazały tragiczne wieści. Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego, zmarła w wieku 52 lat. Okoliczności śmierci kobiety bada prokuratura, która potwierdziła, że konieczna była sekcja zwłok. Przeprowadzono ją 22 września, a jej wyniki pozwoliły ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu. Tego samego dnia miało odbyć się także przesłuchanie Rynkowskiego. Jak się jednak okazało, do przesłuchania nie doszło. Znany jest powód.

Ryszard Rynkowski nie został przesłuchany po śmierci żony. Prokuratura: Niedyspozycja

Według doniesień prokuratury, Ryszard Rynowski nie został przesłuchany z uwagi na zły stan psychiczny po stracie żony. "Rzeczywiście zaplanowaliśmy przesłuchanie męża zmarłej, ale ostatecznie do tego przesłuchania nie doszło, ponieważ mężczyzna był niedyspozycyjny. To sytuacja bardzo trudna. Na razie nie mam informacji dotyczących nowego terminu przesłuchania" - poinformowała Izabela Olivier, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z "Super Expressem".

Przyczyna śmierci Edyty Rynkowskiej. Co wykazała sekcja zwłok?

Jak ustalili śledczy, na ciele Edyty Rynkowskiej nie stwierdzono żadnych obrażeń, co pozwoliło wykluczyć udział osób trzecich. Prokuratura przekazała, że kobieta od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Żona wokalisty miała żylaki w przełyku, które popękały, ale bezpośrednią przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa. - To, że te żylaki popękały, nie były więc bezpośrednią przyczyną - wyjaśnia Izabela Olivier z Prokuratury Okręgowej w Toruniu w rozmowie z "Super Expresem". - Prowadzimy postępowanie w kierunku art. 155, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Na moment ustaleń czwartkowych po południu, z uwagi na to, co lekarz zastał na miejscu, wykluczono udział osób trzecich, ale nie mógł wówczas podać przyczyny śmierci, bo bez oględzin wewnętrznych takiej odpowiedzi udzielić nie mógł. W związku z tym prokurator przeprowadził oględziny miejsca ujawnienia zwłok i oględziny zewnętrzne oraz zabezpieczył zwłoki do sekcji - dodała.