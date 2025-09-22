Emilia Stachurska - to nazwisko jest znane fanom kultowego serialu, czyli "Niani", który mogliśmy oglądać w TVN od 10 września 2005 roku do 11 listopada 2009 roku. Frania Maj (Agnieszka Dygant) po zapoznaniu biznesmena Maksymiliana Skalskiego (Tomasza Kota) szybko zyskała sympatię jego dzieci, w tym małej Zuzi, którą zagrała Emilia Stachurska. W trakcie kręcenia serialu aktorka chodziła do szkoły, a dziś jest już kobietą.
Wczesna kariera poskutkowała kolejnymi ciekawymi projektami dla młodej aktorki. Co ciekawe, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć ją w "Od przedszkola do Opola", gdzie została zwyciężczynią odcinka, śpiewając utwory Jana Pawła II. Po wygranym castingu do "Niani" zobaczyliśmy Stachurską w "Lekarzach", "Julii" oraz filmie "Królewicz Olch". Kamera szybko ją polubiła, ale młoda aktorka i tak stawiała naukę na piedestale. - Zawsze szkołę, naukę, czy przyszłą karierę stawiam wyżej niż przygody z telewizją. Myślę sobie, że kiedyś rzeczywiście mogę w to pójść, jak będę dorosła, natomiast chcę mieć też zawód bardziej stały, żeby nie być zależna od ludzi, którzy dadzą mi rolę - tak twierdziła w 2014 roku, kiedy zaproszono ją do "Dzień dobry TVN". Finalnie o aktorce nie wiadomo zbyt wiele - wiemy, że postanowiła wyjechać z Polski i wybrała życie bez światła reflektorów. - Od wielu lat nie udzielałam wywiadów i nie chcę tego zmieniać. Świadomie po osiągnięciu dojrzałości wycofałam się z show-biznesu, skierowałam życie na inne tory - mówiła Plejadzie w 2023 roku.
Serial potrafi bawić do łez całe rodziny. Był doskonałą trampoliną do świata mediów, ale Stachurska nie chciała z tego skorzystać na dłuższy czas. - Wspominam czasy nagrywania serialu "Niania" i innych produkcji bardzo ciepło - przekazała Plejadzie. Podkreśliła jednak, że nie chce być bohaterką nagłówków. -Obecnie staram się, by żadne informacje, które mogłyby skierować oczy czytelników czy internautów w moją stronę, nie były nigdzie zamieszczane - dodała aktorka.
