Ewa Chodakowska na ślubie siostry. Sukienka panny młodej zrobiła furorę

Ewa Chodakowska już od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Ostatnio wywołała spore kontrowersje, kiedy ogłosiła współpracę z firmą diagnostyczną, w której znalazł się m.in. pakiet badań, mający pomóc w wykryciu endometriozy. Problem w tym, że nie istnieją żadne badania krwi, które w pełni wykluczą lub potwierdzą endometriozę, więc na Chodakowską wylała się fala krytyki. W końcu trenerka opublikowała sprostowanie w sieci i podkreśliła, że jedyną jej intencją była chęć pomocy. Więcej przeczytasz tutaj. Od głośnej afery minęło kilka tygodni. Chodakowska właśnie podzieliła się radosnymi wieściami. Jej starsza siostra właśnie wyszła za mąż.

Ewa Chodakowska ogłosiła radosną nowinę. Jej siostra poślubiła Greka

Ewa Chodakowska od 2013 jest w związku małżeńskim z Lefterisem Kavoukisem. Para poznała się w Grecji i wspólnie pracowała przy stworzeniu imperium Chodakowskiej. Ostatnio fani zauważyli, że trenerka rzadziej pokazuje swój związek i zaczęli podejrzewać, że przyczyną jest kryzys w ich relacji. Chodakowska szybko rozwiała te wątpliwości i podkreśliła, że postanowiła nie dzielić się tak bardzo prywatnością w mediach społecznościowych. Tym razem celebrytka zrobiła wyjątek i przekazała radosne wieści na temat ślubu swojej starszej siostry Ani. Jak się okazało, ona także zdecydowała się poślubić Greka.

W weekend moja ukochana Siostrzyczka, w wieku 56 lat, powiedziała 'tak' swojemu mężowi – też Grekowi. Ślub inny niż wszystkie – dojrzały, świadomy, wyczekany. Wypełniony obecnością, spokojem i miłością, która dojrzewała przez lata

- napisała Ewa Chodakowska w publikacji na Facebooku. Trenerka podkreśliła, jak bardzo wzruszająca była cała ceremonia. "Emocje, które unosiły się w kościele i na sali, udzieliły się każdemu z nas – łzy wzruszenia mieszały się z radością, a serca biły jednym rytmem" - dodała. Trenerka wspomniała, że dzień był dla niej podwójnie wyjątkowy, bo cała rodzina świętowała 85. urodziny jej ojca. "Jestem przepełniona wdzięcznością za rodzinę, która jest moim największym błogosławieństwem. Że życie, mimo swoich zakrętów, zawsze znajduje drogę do światła. Wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Dziękuję za moją rodzinę. Za każdą chwilę. Za to, że mogę kochać i być kochana" - podsumowała Chodakowska. W komentarzach pod publikacją pojawiły się życzenia i zachwyty nad suknią panny młodej.

Ewa Chodakowska opowiedziała o swoich siostrach. "Wywaliły mnie z wózeczka"

Ewa Chodakowska kilka lat temu opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym opowiedziała o swoich siostrach i przytoczyła historię rodzinnej wpadki. "Tak... to moje rodzone siostry. Jedna starsza ode mnie 11, druga 13 lat. Miałam z nimi bajeczne dzieciństwo. Kilka dni po moich narodzinach - w pierwszy dzień po przyjeździe do domu ze szpitala - kołysząc mnie do snu, wywaliły mnie z wózeczka. Dzięki temu od zawsze wolno mi było więcej - dręczone wyrzutami sumienia pozwalały mi na wszystko i tak zostało"- czytamy we wpisie.