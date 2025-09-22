21 września Magda Steczkowska skończyła 50 lat i wyprawiła huczne urodziny w hipisowskim klimacie. "50 lat minęło jak jeden dzień i piękne to były lata, pełne wzlotów i upadków, ale przede wszystkim pełne miłości i wspaniałych ludzi. Jestem wdzięczna za każdy dzień mojego życia" - pisała w najnowszym poście. Do osobistych refleksji dołączyła kilka zdjęć z imprezy. Widzimy na nich m.in. Piotra Gąsowskiego, Majkę Jeżowską, Justynę Steczkowską i Kubę Błaszczykowskiego. To właśnie stylizacja byłego piłkarza wywołała najwięcej emocji.

Kuba Błaszczykowski z wąsem i bujnymi włosami. Fani oszaleli

Jakub Błaszczykowski zdecydowanie wczuł się w klimat imprezy w stylu hippie i lat 70. Piłkarz postawił na barwny garnitur w psychodeliczny, geometryczny wzór w odcieniach różu, pomarańczu i fioletu. Pod marynarkę założył brązową koszulę rozpiętą pod szyją, a całość uzupełnił dużym, złotym łańcuchem. Stylizację dopełniła peruka z bujną fryzurą, ciemne okulary "lenonki" i pokaźny wąs, dzięki czemu Błaszczykowski wyglądał niczym żywcem wyjęty z dyskotekowych parkietów sprzed kilkudziesięciu lat. "Nie poznałam", "No panowie, jest moc", "Emerytura sprzyja" - pisali fani Błaszczykowskiego pod zdjęciem zamieszonym na jego profilu.

Magda Steczkowska wyprawiła niezapomnianą imprezę

Trzeba przyznać, że relacja z urodzin Steczkowskiej robi wrażenie. Mnóstwo ludzi, głośna muzyka, kolorowe stroje i istne szaleństwo. W pewnym momencie na scenę wyszła nawet Justyna Steczkowska. Piosenkarka zmobilizowała zgromadzonych do uroczystego odśpiewania "sto lat". Sama jubilatka wyróżniała się na tle wszystkich gości. Postawiła na złotą stylizację - jednoczęściowy kostium z szerokimi nogawkami. Na szyję zarzuciła ogromne perły ze złotym sercem. "Imprezka była taka, jaką sobie wymarzyłam, piękna pogoda, ludzie, których uwielbiam, tańce, śpiewy i z przepysznym jedzeniem. Z radością patrzę w przyszłość, bo w końcu życie zaczyna się po pięćdziesiątce, prawda?" - pisała. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Świetna impreza pięknej jubilatki z hippisami i letnią pogodą! Madzia, bądź zawsze taka, jaka jesteś", "Cudowna impreza! Piękna solenizantka i piękni ludzie!" - czytamy.