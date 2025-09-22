Drugi odcinek "Tańca z gwiazdami", który wyemitowano 21 września na antenie Polsatu, obfitował w kontrowersje. Jedną z nich była wypowiedź Ewy Minge skierowana w stronę Rafała Maseraka. Tutaj przeczytacie o tej sprawie. Zaskakujące słowa padły również z ust Ewy Kasprzyk, która wzbudziła kontrowersje swoimi rozważaniami o terapii i alkoholu. Teraz aktorka postanowiła skomentować tę sprawę.

"Taniec z gwiazdami". Ewa Kasprzyk zszokowała słowami o terapii. Odniosła się do sprawy.

Przed występem Bagiego i Magdaleny Tarnowskiej pojawił się materiał, w którym influencer polecił terapię. Jury postanowiło odnieść się do nagrania. - Mówmy o tym, co nas boli otwarcie - podkreślił Tomasz Wygoda. Wtedy do akcji wkroczyła Ewa Kasprzyk. - Ja, gdybym miała iść na terapię albo na drinka, to poszłabym na drinka, bo taniej się płacze - uznała aktorka, na co od razu zareagował Krzysztof Ibisz. - Ale nie promujmy tego - padło z ust prowadzącego.

W sieci zawrzało. Sama Kasprzyk odniosła się do sprawy w rozmowie z Plejadą używając przy tym frazy typowej dla non-apology (przeprosiny bez przeprosin): "Jeżeli ktoś poczuł się urażony, to bardzo przepraszam", dodając, że to wszystko to przecież... żart.

- To był tylko żart. W ogóle nie przykładam do tego jakiejś wielkiej wagi. Jeżeli ktoś poczuł się urażony, to bardzo przepraszam. Szczególnie psychologowie. Ale uważam, że to było wszystko w konwencji zabawy i żartu - wyjaśniała.

Nas te słowa nie przekonują, zwłaszcza że w obecnych czasach coraz więcej osób potrzebuje pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Nie należy bagatelizować tego problemu, który dotyka wielu. "Żarty" na ten temat są zwyczajnie niepotrzebne oraz niesmaczne, a na dodatek umniejszają osobom, które korzystają z tej formy pomocy. Na terapie uczęszczają osoby, które mierzą się z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi, a także te, które przeżywają trudności życiowe. Słowa Kasprzyk nie śmieszą tym bardziej, że według raportu Akademii Polonijnej w Polsce liczba uzależnionych od alkoholu i nadmiernie pijących sięga od 4 do 5 mln. Ponadto oszacowano, aż około 12 mln osób żyje w Polsce w zasięgu społecznie negatywnych skutków alkoholizmu.

"Taniec z gwiazdami". Psycholożka oceniła wypowiedź Ewy Kasprzyk

W rozmowie z Plotkiem do sprawy odniosła się ceniona psycholożka, Magdalena Chorzewska. Zaznaczyła, że wypowiedzi pokroju tej, którą wygłosiła Kasprzyk, mogą przyczynić się do zwiększenia negatywnego spojrzenia na temat psychoterapii. - Nawet jeśli miał to być żart, to chcę jasno powiedzieć, że porównywanie alkoholu do terapii brzmi bardzo, bardzo źle - zaznaczyła. - Pani Ewa jest osobą publiczną, a jej słowa docierają do wielu osób. Apeluję o większą rozwagę podczas głoszenia tego typu stwierdzeń. Zapewniam, że alkohol nie rozwiązuje problemów, a z pewnością je nasila. Koszty, jakie my wszyscy ponosimy na leczenie osób uzależnionych od alkoholu są ogromne - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.