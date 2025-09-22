Zofia Zborowska i Andrzej Wrona na początku sierpnia świętowali szóstą rocznicę ślubu. Para doczekała się narodzin dwóch córek. Starsza Nadzieja ma już cztery lata, a młodsza Jaśmina rok. Z tej wyjątkowej okazji małżeństwo zdecydowało się na krótki wypad za granicę. Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych kilka romantycznych ujęć z Grecji. Więcej zobaczysz tutaj. Zakochani zdecydowali się tym razem na wyjazd tylko we dwoje. "Nasza szósta rocznica ślubu – wyjazd bez dzieci" - podkreśliła celebrytka. Po wyjeździe czas na powrót do prozy codziennego życia. Zborowska właśnie zakomunikowała ukochanemu, co sądzi o jego brodzie.

Zofia Zborowska zasugerowała coś swojemu partnerowi. Wspomniała o bakteriach

Andrzej Wrona z racji bycia siatkarzem jest wysoki, ale wyróżnia go także charakterystyczna broda, której od lat jest wierny. Ukochany Zofii Zborowskiej w ubiegłym roku zdecydował się na zaskakujący ruch i pozbył się bujnego owłosienia na twarzy, zostawiając tylko wąsy. Okazja była wyjątkowa, bo Wrona wziął udział w akcji inicjowanej 1 listopada, a mianowicie Movember, która miała na celu podnieść świadomość społeczną na temat problemów zdrowotnych mężczyzn. Wygląda na to, że Zborowska zatęskniła za czasami, kiedy jej mąż nie miał brody i postanowiła mu coś zakomunikować. Na InstaStories repostowała wpis odnoszący się do męskiego owłosienia twarzy.

W badaniu z 2019 roku dowiedziono, że męska broda może zawierać więcej bakterii niż psia sierść

- czytamy w publikacji. Badacze odkryli, że niektórzy mężczyźni są nosicielami szkodliwych bakterii. Dlaczego? Brody zatrzymują wilgoć i stanowią dla nich idealną pożywkę. Właśnie dlatego niezbędne jest regularne mycie i pielęgnacja. Dzięki odpowiedniej higienie i uważnym nawykom można utrzymać zdrową brodę. Zofia Zborowska otagowała swojego ukochanego i dodała emotkę clowna. Jak sądzicie, czy to skłoni jej partnera do zmiany?

Zofia Zborowska wywołała kontrowersje swoją wypowiedzią. Tak to podsumowała

Zofia Zborowska ostatnio była gościem w podkaście Damiana Stefańczyka Damian's Corner. Aktorka zabrała głos na temat wychowywania dzieci. - Jeśli nie jesteś cierpliwy, to jesteś beznadziejnym rodzicem, bo wszystko opiera się na cierpliwości - powiedziała w trakcie rozmowy. Jej wypowiedź bardzo oburzyła innych rodziców, którzy stwierdzili, że nie podoba im się dobór słów, jakich użyła. "Mówienie, że jak ktoś nie jest cierpliwym rodzicem, to jest beznadziejnym rodzicem, jest mocno niefajne. Przydałoby się inne określenie, bo wielu może się poczuć mocno źle, bo wielu tej cierpliwości nie ma lub ma mniej niż inni, ale mimo to próbują" - pisano w komentarzach. Zofia Zborowska postanowiła odnieść się do krytyki. "Dodałam później, że sama też tracę cierpliwość. Proszę pamiętać, że to tylko fragment rozmowy, oraz że to tylko i wyłącznie moja opinia, z którą oczywiście może się pani nie zgadzać" - napisała. Więcej przeczytasz tutaj: Kontrowersje wokół wypowiedzi Zborowskiej. Poszło o słowa o "beznadziejnych rodzicach"