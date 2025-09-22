Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, niektórzy pracownicy Telewizji Polskiej mieli otrzymać zbyt wysokie wynagrodzenie za sierpień. Problem ma dotyczyć kilkudziesięciu osób, które otrzymały kwotę zbliżoną do miesięcznej wypłaty. Stacja rozesłała już maile ze sprostowaniem.

Telewizja Polska tłumaczy się z omyłkowych przelewów. Podjęto już działania

Z informacji zdobytych przez portal wynika, że problem dotyczy głównie osób pracujących w Ośrodku Produkcji Telewizyjnej i w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, odpowiadającej za produkcję TVP Info i programu "19.30". Co ciekawe, błąd ma dotyczyć przede wszystkim pracowników technicznych. Redakcja wirtualnemedia.pl dotarła do e-maila, który otrzymali kierownicy działów w TVP. Problem już odnotowano i podjęto odpowiednie kroki.

"Uprzejmie informujemy, iż na skutek omyłki systemowej w procesie rozliczeniowym i w wyniku nieprawidłowego przetwarzania danych, wynagrodzenia honoraryjne za miesiąc sierpień 2025 zostały niepoprawnie przeliczone i wypłacone w zawyżonej wysokości w dniu 10 września 2025 roku. Zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie pracowników Państwa jednostki, których dotyczy niniejsza sprawa, o konieczności zwrotu nadpłaconych środków finansowych na poniższy numer rachunku bankowego" - czytamy w opublikowanej przez portal wiadomości.

Marcin Bosak grzmi na TVP. Twierdzi, że stacja jest mu winna pieniądze

Ostatnio głośno na temat TVP zrobiło się również z innego powodu. Marcin Bosak, który wielokrotnie miał okazję występować w produkcjach Telewizji Polskiej, twierdzi, że stacja miała nie wypłacić mu należnych tantiem - wynagrodzenia, które powinno być wypłacane za wykorzystywanie działalności artystów np. poprzez nadawanie ich w programie telewizyjnym lub radiowym, wyświetlanie w kinie, czy na nośnikach cyfrowych lub platformach streamingowych. "Cześć koleżanki i koledzy 'po fachu'. Jak się macie z tym, że TVP nie zapłaciła w tym roku tantiem? Nawet odrobineczki. Ja słabo się z tym mam bardzo" - mogliśmy przeczytać we wpisie aktora. Jak na razie stacja nie skomentowała jego słów.