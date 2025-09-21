Nawroccy rozpoczęli wizytę w USA. Podczas mszy prezydent śpiewał z Polonią

Marta i Karol Nawroccy rozpoczęli swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych od szczególnego miejsca - Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, często nazywanego "amerykańską Częstochową". Jak informuje "Fakt" para prezydencka 21 września wzięła udział w uroczystej mszy, podczas której Karol Nawrocki zaśpiewał wraz z wiernymi hymn ku czci Czarnej Madonny, a Marta Nawrocka towarzyszyła mu podczas ceremonii.

Karol i Marta Nawroccy w Doylestown. Prezydent nie tylko przemawiał, ale i śpiewał

Wizyta w Doylestown była pierwszym punktem podróży Nawrockich, którzy przylecieli do USA, by wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Warto wspomnieć, że dla prezydenta była to druga tego typu wizyta, tym razem w towarzystwie małżonki. W przedsionku sanktuarium, w którym zagościli małżonkowie, uwagę zwracała tablica przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Komitetem Smoleńsko-Katyńskim, przypominająca o tragicznym wydarzeniu w historii Polski. Prezydencka para podczas mszy zaprezentowała się w eleganckich stylizacjach - Karol Nawrocki postawił na granatowy garnitur, a Marta Nawrocka wybrała biało-czarny klasyczny zestaw. Po mszy małżonkowie udali się pod Pomnik Mściciela autorstwa prof. Andrzeja Pityńskiego, gdzie złożyli wieniec, kontynuując wizytę w tym symbolicznym dla Polonii miejscu.

Karol i Marta Nawroccy na Dożynkach Prezydenckich. Prezydent przemówił ze sceny

W dniach 13–14 września w Warszawie odbyły się Dożynki Prezydenckie, będące tradycyjnym podziękowaniem dla rolników za ich trud i plony. W wydarzeniu uczestniczyli Karol i Marta Nawroccy, a prezydent w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie dożynkowych obyczajów i urozmaicił wystąpienie żartem. Nawiązał on do zwycięskiej wsi Kłopot z woj. lubuskiego, mówiąc: "Widzimy się w Kłopocie z państwem. Z przyjemnością przyjadę i tak mówi także regulamin tego konkursu", czym rozbawił publiczność. Po chwili Nawrocki dodał jeszcze: "To nie będzie żaden kłopot, tylko to będzie wielka przyjemność". Na koniec podkreślił artystyczną wartość wieńców i pogratulował uczestniczącym w wydarzeniu artystom.