Joanna Koroniewska to znana aktorka, która wystąpiła m.in. w serialach "M jak miłość" oraz "Mecenas Porada". Prowadzi także program "Zróbmy sobie dom". To jednak nie wszystko. Od dłuższego czasu Joanna Koroniewska prężnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 890 tysięcy użytkowników. To właśnie na tej platformie Joanna Koroniewska podzieliła się niezbyt przyjemną informacją na temat swojego zdrowia.

Zobacz wideo Koroniewska o życiu w Hiszpanii. Gdzie czuje się bezpieczniej?

Joanna Koroniewska doznała kontuzji. "Dowbor podejrzewa, że zrobiłam to specjalnie"

Joanna Koroniewska opublikowała na swoim instagramowym profilu nowe nagranie. Na kadrze widać, jak Maciej Dowbor nosi ją na rękach. Wszystko przez kontuzję palca. - Złamałam palec chyba - powiedziała aktorka do kamery. Mimo przykrego zdarzenia Joanna Koroniewska nie traci optymizmu, o czym świadczy humorystyczny opis filmiku. "Dowbor podejrzewa, że zrobiłam to specjalnie?! Nie ukrywam, że bycie noszoną na rękach to przyjemna sprawa, ale czy warta aż takiego poświęcania?! Teraz głównie zastanawia mnie, jak długo nie będą mogła uprawiać teraz sportu? Jak obstawiacie?!" - napisała Joanna Koroniewska. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Dużo zdrowia i szybkiego powrotu do ukochanego sportu", "Bardzo mi przykro", "Trzymaj się", "Zdrówka życzę" - czytamy na profilu aktorki.

Joanna Koroniewska broniona przez teściową. Mocne słowa Katarzyny Dowbor. "Po co?"

Joanna Koroniewska ma mnóstwo fanów, ale podobnie jak inni celebryci, musi mierzyć się także z negatywnymi komentarzami. W rozmowie z "Faktem" głos zabrała jej teściowa, Katarzyna Dowbor. - Ostatnio były nieprzyjemne uwagi na temat biustu Joanny... Po co? Dlaczego? Jednemu podoba się większy, komuś innemu mniejszy. Dlaczego ludzie to robią? Kim trzeba być, żeby krytykować drugiego człowieka? Zostawmy to dla siebie. Uważam, że Aśka bardzo dobrze robi, że rozmawia o tym, że nie zostawia tego tematu, tylko daje też siłę wszystkim krytykowanym i hejtowanym kobietom – pokazuje, by były sobą - grzmiała.