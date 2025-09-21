Maurycy Popiel doskonale znany jest widzom "M jak miłość" z roli Olka Chodakowskiego. W jego filmografii znajdziemy także takie filmy jak m.in. "Miasto 44" oraz "Filip". Obecnie możemy oglądać jego zmagania w "Tańcu z gwiazdami". O aktorze głośniej zrobiło się w zeszłym roku, gdy wyszło na jaw, że rozstał się z żoną. Oboje nie chcieli komentować kwestii rozwodu w mediach. Popiel pojawił się 21 września w "Pytaniu na śniadanie" i wspomniał o związkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesele Kajry i Sławomira trwało 7 dni. "W pewnym momencie chciałem się po prostu wyspać". Wspomina też o rozwodzie

Maurycy Popiel otworzył się na kwestię relacji damsko-męskich

Aktor nie był wylewny w kwestii rozwodu z Izabelą Warykiewicz. Odwiedził studio "Pytanie na śniadanie" i tam został zapytany o to, co dla niego oznacza bycie męskim. - Być męskim to być odpowiedzialnym — za siebie i swoje otoczenie oraz za każdego, kto się w tym otoczeniu znajduje. Męstwo nie kojarzy mi się z siłą fizyczną, meczami. Kojarzy mi się z odpowiedzialnością i tak też chcę myśleć o swoim męstwie. Chcę, żeby to było to, co mnie określa, jako mężczyznę - stwierdził w odpowiedzi Popiel. Następnie wspomniał o dobieraniu się osób w związkach pod względem charakteru. - Czy to nie jest też tak, że w zależności od tego, w jaką męskość wierzymy, takie kobiety do siebie przyciągamy. Ktoś, kto jest mega wrażliwy, odnajduje się w tańcu klasycznym, raczej nie spotka się z kobietą, która oczekuje, że będzie miał drogi sportowy samochód i oglądał mecze piłki nożnej - dywagował.

To się nie łączy ze sobą. Rekomendowałbym wszystkim szukanie partnera, partnerki, który będzie nas wznosił, któremu też możemy zaoferować dźwignię, żeby być lepszym sobą

- podsumował Popiel.

Maurycy Popiel ma znaną mamę! Jego brat również robi karierę w aktorstwie

Maurycy Popiel rzadko wspomina o życiu prywatnym, dlatego wielu z pewnością nie wiedziało, że jego mamą jest aktorka Lidia Bogaczówna, która występuje na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W przeszłości mogliśmy ją oglądać w roli Helusi w programie "Spotkanie z Balladą". Wystąpiła także m.in. w "Na dobre i na złe", "Prawie Agaty", "Hotelu 52" oraz "Ojcu Mateuszu". Co ciekawe, Popiel ma brata, który również jest aktorem. Andrzej Popiel od wielu lat pojawia się w różnych produkcjach. Szczególnie można go kojarzyć z polskich seriali. Występował epizodycznie między innymi w: "Ojcu Mateuszu", "Na dobre i na złe" oraz w "Komisarzu Alexie".