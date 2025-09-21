Daria i Olga Kołacz przyszły na świat w październiku 2003 roku, będąc zrośniętymi dolną częścią kręgosłupa oraz końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego. Życie dziewczynek diametralnie zmieniło się, gdy w 2005 roku pomoc ich rodzinie zaoferował Abdullah bin Abdulaziz al-Saud - były król Arabii Saudyjskiej. Dwa lata po narodzinach siostry przeszły operację w Rijadzie, podczas której zostały rozdzielone. 20 lat po tych wydarzeniach pojawiły się w "Pytaniu na śniadanie" i opowiedziały, jak aktualnie wygląda ich życie.

Bliźniaczki syjamskie z Janikowa w "Pytaniu na śniadanie". Tak zmieniło się ich życie

- Jak dorastałyśmy, miałyśmy świadomość tego, że mamy jakąś historię. Wiadomo, telewizja przyjeżdżała, (...) potem weszło się w internet i wszędzie huczało o naszej historii - wyjawiły bliźniaczki w śniadaniówce TVP 21 września. Pytane przez prowadzących, czy medialna rozpoznawalność przeszkadzała im w codziennym funkcjonowaniu, szczerze odpowiedziały, że było to uciążliwe. - Chcieli nagrywać w szkole, gimnazjum, potem technikum (...) ale my powiedziałyśmy, że nie - opowiedziały siostry z Janikowa. Mama dziewczyn nie musiała przy tym oswajać ich z sytuacją, w której się znalazły, gdyż same miały być tego świadome. - Byłyśmy świadome tego, że jest jakaś historia, że telewizja, media... To wszystko się dzieje - dodały siostry Kołacz.

20 lat po operacji, tak wygląda codzienność bliźniaczek. "Jest normalnie"

- My z lekarzami stamtąd (z Arabii Saudyjskiej - red.) jesteśmy cały czas w kontakcie. Badania robione w Polsce przesyłamy do nich, żeby być na bieżąco z naszym zdrowiem. (...) Może nie mamy kontaktu ze wszystkimi lekarzami, ale z doktorem al-Rabeeah - wyjaśniły dalej siostry. Abdullah bin Abdulaziz al-Rabeeah jest tym samym lekarzem, który dwie dekady temu przeprowadził operację bliźniaczek Kołacz. Dziewczyny zdradziły także, że choć napotykają na pewne ograniczenia, starają się żyć jak większość osób. - Mamy ograniczone na przykład niektóre ćwiczenia, czy wysiłek fizyczny. A tak to jest normalnie - wyznały w "PnŚ". Bliźniaczki skupiają się aktualnie na nauce - Olga studiuje zarządzanie z obszaru rachunku i obsługi finansów, a Daria kosmetologię.