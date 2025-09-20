Krystyna Loska zapisała się na kartach historii jako jedna z najpopularniejszych prezenterek Telewizji Polskiej. Przez 33 lata pracy stała się twarzą stacji, prowadziła m.in. festiwale w Sopocie i Opolu oraz brała udział w wielu produkcjach - także tych filmowych. W lipcu 2025 roku dziennikarka skończyła 88 lat. Aktualnie rzadko pokazuje się publicznie i dba o swoją prywatność. W połowie września paparazzi uchwycili na nowych zdjęciach Loskę, która wysiała z samochodu.

Krystyna Loska na najnowszych zdjęciach. 88-latka wsiadła za kierownicę samochodu

Na nowych fotografiach opublikowanych przez "Super Express" możemy zobaczyć, że Krystyna Loska udała się samochodem do apteki na warszawskim Powiślu. Prezenterka postawiła na jasną stylizację, którą dopełniła modnymi okularami przeciwsłonecznymi. Ze zdjęć wynika, że Loska cały czas jest w świetnej formie.

Przypomnijmy, że przed laty głośno było na temat emerytury prezenterki. W wywiadzie dla "Super Express" wyjawiła wtedy, że dostaje "tysiąc coś tam" złotych, a pomoc ze strony najbliższych jest dla niej niezbędna. Ustalono w tamtym czasie, że Loska miałaby otrzymywać około 1,5 tys. złotych miesięcznie. Choć gwiazda nie zabrała więcej głosu w tej kwestii, jej sytuacja mogła ulec poprawie, gdyż emerytury minimalne wzrosły.

Krystyna Loska mieszka wraz z córką i jej mężem. Tak Grażyna Torbicka opowiadała o wspólnym życiu

Loska ma aktualnie mieszkać w jednym domu wraz z Grażyną i Adamem Torbickimi. W wywiadzie dla "Rewii" z marca bieżącego roku córka prezenterki opowiedziała, jak wygląda obecnie ich codzienność. Obydwie panie mają cenić własną przestrzeń oraz prywatność, przez co każdy posiada w domu "własny kawałek podłogi" - Torbicka wyjeżdża przy tym często do pracy, podczas gdy jej mąż przebywa na dyżurach w szpitalu. - Jesteśmy niezależne i obie tę swoją niezależność cenimy. Nawet do kuchni zdarza się nam chodzić oddzielnie. Najpierw jedna robi swoje, potem druga. Nawet jak się nie dogadujemy, to na bardzo krótko - opisała na łamach magazynu dziennikarka.