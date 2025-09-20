18 września w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego - Edyty Rynkowskiej. Ciało 52-latki zostało odnalezione w mieszkaniu w Brodnicy, do którego wezwano służby. Na miejscu pojawili się lekarze, jak i prokuratura. Według wstępnych ustaleń śledczych do śmierci kobiety nie przyczyniły się osoby trzecie, a zgon mógł nastąpić z przyczyn naturalnych. Przedstawicielka prokuratury przekazała również nieznaną dotąd informację na temat Rynkowskiej.

Edyta Rynkowska zmarła w wieku 52 lat. Rzeczniczka prokuratury przekazała wieści o zmarłej

- Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok. Zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu, jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych, czyli popularnie mówiąc - sekcji - ujawniła w rozmowie z Plejadą Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Sekcja zwłok kobiety została zaplanowana na poniedziałek 22 września.

Co istotne, Oliver poinformowała również, że ukochana muzyka miała tak naprawdę nie mieć na imię Edyta. - To chyba jest imię, którego używał mąż wobec żony. Tak mi się wydaje, bo ona miała na imię Magdalena - skomentowała rzeczniczka prokuratury. Okazuje się, że Rynkowska mogła korzystać z drugiego imienia. W danych dostępnych w KRS figuruje ona jako Magdalena Edyta Rynkowska.

Ryszard Rynkowski miał zostać przesłuchany ws. śmierci żony

W piątek 19 września prokuratura przekazała więcej informacji na temat śmierci Rynkowskiej. Izabela Oliver w rozmowie z "Faktem" ujawniła, że sam Rynkowski miał dotrzeć na miejscu zdarzenia oraz planowano go przesłuchać. - Tak, był na miejscu, ale na ten moment nie wiem, czy został już przesłuchany - skomentowała rzeczniczka. Do tej kwestii powrócono także w rozmowie Oliver z Plejadą. - Nie mam tej wiedzy, czy już był przesłuchany, czy jeszcze nie. Miałam wiedzę, że ma być przesłuchany dzisiaj (19 września - red.) (...). Trudno mi powiedzieć, czy dzisiaj się jakiekolwiek jeszcze informacje pojawią. Na pewno się pojawią w poniedziałek. Po sekcji będą nowe ustalenia - dodała przedstawicielka prokuratury.