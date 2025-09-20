Jacka Cygana i Ryszarda Rynkowskiego łączy wieloletnia przyjaźń. Przypomnijmy, że w lipcu bieżącego roku drugi z muzyków miał wystąpić podczas urodzinowego koncertu kolegi w Opolu - "Trzy ćwiartki Jacka Cygana". Gdy pod koniec września poinformowano, że żona Rynkowskiego zmarła, Cygan postanowił zabrać głos. W mediach społecznościowych opublikował smutny wpis.

Jacek Cygan wspomina Edytę Rynkowską. "Pamięć jest najpiękniejszym darem dla osoby, która odeszła"

Informację o śmierci Rynkowskiej przekazał 18 września portal bydgoszcz.tvp.pl. 52-latka została odnaleziona w mieszkaniu w Brodnicy. Choć wciąż nie podano oficjalnej przyczyny śmierci kobiety, śledczy mieli ustalić, że do zdarzenia nie przyczyniły się osoby trzecie, a zgon mógł nastąpić z przyczyn naturalnych. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Nowe informacje ws. śmierci żony Rynkowskiego. Piosenkarz zostanie przesłuchany".

Jacek Cygan postanowił zabrać głos ws. śmierci żony przyjaciela. Na Instagramie udostępnił wpis, w którym wspomniał o Rynkowskiej. "Kochani, są takie chwile w życiu człowieka, kiedy myśli się o tych, którzy odeszli. Parę lat temu albo wczoraj. I się pamięta momenty ze wspólnego życia, bo pamięć jest najpiękniejszym darem dla osoby, która odeszła" - przekazał w poście muzyk. "Na zdjęciu dotykam nagrobka Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza pochowanego we włoskim Pietrasanta, z którym byłem zaprzyjaźniony. Ale dziś myślę nie tylko o nim. Myślę o Edycie Rynkowskiej" - dopisał na koniec Cygan.

Ryszard Rynkowski ma zostać przesłuchany ws. śmierci żony. "Będą nowe ustalenia"

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver przekazała w rozmowie z mediami, że sam Rynkowski miał być przesłuchiwany ws. śmierci małżonki. - Nie mam tej wiedzy, czy już był przesłuchany, czy jeszcze nie. Miałam wiedzę, że ma być przesłuchany dzisiaj [w piątek 19 września - red.] (...). Trudno mi powiedzieć, czy dzisiaj się jakiekolwiek jeszcze informacje pojawią. Na pewno się pojawią w poniedziałek. Po sekcji będą nowe ustalenia - wyjawiła w rozmowie z Plejadą przedstawicielka prokuratury. Na poniedziałek 22 września zaplanowano sekcję zwłok Edyty Rynkowskiej.