Marta Nawrocka spotkała się z Ewą Błaszczyk. Odwiedziła klinikę aktorki

Ewa Błaszczyk założyła klinikę Budzik, która leczy pacjentów w śpiączce. Decyzja o powstaniu placówki zapadła w wyniku osobistych doświadczeń aktorki. Aleksandra, córka aktorki, jest w śpiączce od 25 lat. 19 września Marta Nawrocka na Instagramie opublikowała zdjęcia ze spotkania z Ewą Błaszczyk.

Marta Nawrocka poruszona wizytą w Budziku. Wspomniała o "wielkim sercu"

Na Instagramie żony Karola Nawrockiego widzimy wpis poświęcony działalności kliniki. Nawrocka została sfotografowana z personelem medycznym, samą Błaszczyk oraz podopiecznymi. "Klinika Budzik to wyjątkowe miejsce, które powstało dzięki determinacji i wielkim sercu pani Ewy Błaszczyk - wspaniałej kobiety, która od lat daje pacjentom i im rodzinom szansę na powrót do życia. Pragnę wyrazić ogromny szacunek dla całego zespołu lekarzy, pielęgniarek, terapeutów i rehabilitantów - wasza praca to codzienna walka o czyjeś zdrowie, życie i marzenia" - czytamy wpis pierwszej damy. Na tę wizytę Marta Nawrocka wybrała zestaw w fioletowym odcieniu, na który składała się marynarka i spodnie od kompletu. Całość zestawiła z czarnym, klasycznym T-shirtem.

Ewa Błaszczyk przekazała wieści nt. córki. Widzi pewne sygnały

Ewa Błaszczyk co jakiś czas przekazuje nowe informacje na temat stanu Oli. Aktorka wyjawiła, że jej córka jest w stanie się komunikować. - Ona się komunikuje i ci ludzie, którzy są przy niej, potrafią ją czytać. Mam z nią kontakt głównie emocjonalny, który polega na tym, że ona potrafi zmienić kolor skóry, wydaje oddech, to się po prostu czuje - wyznała aktorka w "Rezultatach". Zwróciła ponadto uwagę na mruganie córki. - Ale trzeba się bronić przed myśleniem życzeniowym, że coś się zdarzyło raz, to już jest. Na przykład, że mruganie to jest potwierdzenie czegoś, czy po prostu ona zwyczajnie mruga. Można jednak wyczytać, że coś jest niewygodne, że coś ją boli, ma dosyć - dowiedzieliśmy się.