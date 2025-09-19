Poruszające zdjęcia Belli Hadid ze szpitala. "Choroba rzuciła nas na kolana"

Bella Hadid osiągnęła ogromne sukcesy w światowym modelingu. 28-latka jest bardzo aktywna także w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami zawodowymi sukcesami i pokazuje też swoją prywatność. Modelka otworzyła się także w temacie swoich problemów ze zdrowiem psychicznym i zmagań z boreliozą. Ostatnio gwiazda wylądowała w szpitalu. Teraz głos zabrała jej mama.

Bella Hadid zmaga się boreliozą. Słowa jej mamy poruszają

"Przepraszam, że ciągle znikam. Kocham was" - napisała Bella Hadid pod zdjęciem ze szpitalnego łóżka. Post na ten temat pojawił się także na profilu mamy celebrytki, Yolandy Hadid. Kobieta także zmaga się z boreliozą. "Niewidzialna niepełnosprawność związana z przewlekłą boreliozą neurologiczną jest trudna do wytłumaczenia i zrozumienia dla kogokolwiek. Staram się dawać przykład w naszej podróży z boreliozą, ale mój własny ból nie może się równać z patrzeniem na cierpienie mojego dziecka" - napisała Yolanda Hadid. Następnie skierowała kilka zdań do swojej córki. "Jesteś nieugięta i odważna. Żadne dziecko nie powinno cierpieć z powodu choroby przewlekłej. Podziwiam twoją odwagę i chęć dalszej walki o zdrowie, pomimo zawodnych zobowiązań i niezliczonych niepowodzeń, z jakimi się spotkałaś. Po prostu nie ma słów wystarczająco mocnych, by opisać mrok, ból i nieznane piekło, przez które przeszłaś od czasu diagnozy w 2013 roku. Tak naprawdę nie żyłaś, nauczyłaś się egzystować w więzieniu swojego sparaliżowanego mózgu. Jestem taka dumna z tego, jaką jesteś wojowniczką" - napisała mama Belli Hadid.

Hadid trafiła do szpitala. "Ta choroba rzuciła nas na kolana"

W dalszej części wpisu Yolanda Hadid podkreśliła, że jej córka w trudnym okresie może liczyć na wsparcie swojej rodziny. "Nie jesteś sama, obiecuję, że będę cię wspierać na każdym kroku, bez względu na to, ile to zajmie. Przetrwałaś kolejny miesiąc leczenia i wiem, że Bóg jest dobry, cuda zdarzają się każdego dnia. Modlę się o twój szybki powrót do zdrowia, kochanie. Ta choroba rzuciła nas na kolana, ale zawsze się podnosimy. Będziemy walczyć o lepsze dni, razem. Jesteś ocalałą… Kocham cię bardzo, moja dzielna wojowniczko" - dodała mama modelki.