Nie żyje zdobywca Grammy. Muzyk zginął w katastrofie lotniczej

Brett James to amerykański piosenkarz, autor piosenek oraz ceniony producent muzyczny. Miał przed sobą kolejne zawodowe projekty, których niestety nie udało się zrealizować. Artysta zmarł w katastrofie samolotu, który 18 września rozbił się w Karolinie Północnej o godzinie 15 lokalnego czasu. Przyczyna tragedii wciąż jest badana.

Brett James zginął w katastrofie lotniczej wraz z dwiema innymi osobami

Jak podaje "People", Brett James był jedną z trzech osób, które znajdowały się na pokładzie samolotu startującego z Nashville w stanie Tennessee. Maszyna rozbiła się w hrabstwie Macon, nieopodal szkoły podstawowej. Świadkowie słyszeli ogromny huk, a na pobliskim boisku widać było fragmenty samolotu. Żadna z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżyła tragedii.

Informację o śmierci muzyka potwierdziło stowarzyszenie Nashville Songwriters Hall of Fame we wpisie w mediach społecznościowych. "Opłakujemy przedwczesną śmierć Bretta Jamesa, który zginął w katastrofie samolotu 18 września. Miał 57 lat" - przekazano. "Brett był zaufanym współpracownikiem i prawdziwym obrońcą swoich kolegów, autorów piosenek. Brett, twoja rodzina ASCAP bardzo za tobą tęskni. Dziękujemy za niezapomnianą muzykę" - czytamy na Instagramie amerykańskiej organizacji zajmującej się prawami autorskimi. W smutku pogrążeni są również fani artysty. "Spoczywaj w pokoju, Brett", "Absolutnie tragiczny dzień dla muzyki. Modlę się za rodzinę", "Druzgocące" - czytamy.

Brett James doczekał się dwóch nagród Grammy. Osierocił czworo dzieci

Brett James Był mężem Sandry Cornelius oraz ojcem czwórki dzieci. Muzyk był m.in. autorem hitu "Jesus Take The Wheel", który śpiewa Carrie Underwood. W 2007 roku został wyróżniony za utwór statuetką Grammy. Pisał teksty dla takich gwiazd jak Taylor Swift, Kenny Chesney oraz Rodney Atkins. Utwory muzyka wiele razy znajdowały się na szczycie amerykańskich list przebojów. Stworzył ich ponad 500.