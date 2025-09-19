Życie uczuciowe Marianny Schreiber jest bardzo burzliwe. Jeszcze kilka miesięcy temu celebrytka spotykała się z Przemysławem Czarneckim, obecnie natomiast związana jest z Piotrem Korczarowskim. Działacz polityczny niedawno oświadczył się ukochanej. Para nie zamierza długo zwlekać ze ślubem. Aktywistka nie ukrywa bowiem, że chciałaby mieć jeszcze co najmniej dwójkę dzieci. Ostatnio portal Blask Online, należący Telewizji Republika informował, że Schreiber jest już w trakcie realizacji tego marzenia. Poinformowano bowiem, że celebrytka jest w ciąży. Okazało się jednak, że to nieprawdziwa informacja. Zdementowała ją sama Schreiber.

Marianna Schreiber dementuje plotki o ciąży. Zamierza podjąć stanowcze kroki

Marianna Schreiber jest mamą dziewięcioletniej Patrycji. Celebrytka nie ukrywa, że chciałaby powiększyć rodzinę. Zaprzeczyła jednak stanowczo, że doniesienia o jej rzekomej ciąży są prawdziwe. Zabrała na ten temat głos za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dała przedstawicielom TV Republika jeden dzień na przeprosiny. Zapowiedziała też wniesienie pozwu. "Wczoraj dzwoni do mnie mama i pyta, czy jestem w ciąży, bo oglądała Republikę i tam panie mówią, że to potwierdzone info. Mnóstwo SMS-ów z gratulacjami (...) mnóstwo komentarzy i wiadomości na moich social mediach, że jak ja mogę trenować, będąc w ciąży! Zaczęłam się zastanawiać, jak to się stało, że oni wiedzą, a ja nic o tym nie wiem"- rozpoczęła swój wpis celebrytka.

W dalszej części Schreiber pokazała rzeczony fragment z TV Republika, w którym pojawiła się nieprawdziwa informacja o jej ciąży. "'Macie jeden dzień na przeprosiny za konfabulowanie wiadomości na mój temat w głównym wydaniu "'Wiadomości'". Tyle mówicie o rodzicielstwie, o szacunku do kobiet, a w tym momencie zostałam przez was potraktowana gorzej jak sz***a. Wysyłam do was pozew. Przesadziliście. Zegar tyka, zreflektujcie się i po prostu przeproście. PS Nie mam wątpliwości, że wasz brak wiarygodności wam na to nie pozwoli" - napisała oburzona Marianna Schreiber na Instagramie.

Marianna Schreiber zamierza pozwać TV Republikę Marianna Schreiber zamierza pozwać TV Republikę. Fot. Instagram.com/marysiaschreiber screen

Marianna Schreiber odpowiada na medialne doniesienia. "Pochwaliłabym się pierwsza"

Schreiber dodała, że obecnie skupia się na intensywnych treningach, których nie mogłaby wykonywać, będąc w ciąży. Aby jeszcze dobitniej zdementować fałszywe doniesienia, celebrytka zamieściła zdjęcie, na którym eksponuje płaski brzuch. "Ale na ten moment schudłam sześć kg i dalej pracuję nad swoją wagą - mam przed sobą dwie walki w kraju i za granicą. Gdybym była w ciąży, nie uprawiałabym żadnego sportu - to logiczne, mało tego, znacie mnie, pochwaliłabym się pierwsza. Ehh…" - zakończyła.