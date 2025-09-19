W czwartek 18 września media obiegła smutna wiadomość. W wieku 52 lat zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego. Informację o śmierci małżonki piosenkarza przekazał portal bydgoszcz.tvp.pl. Informator serwisu zdradził szczegóły dotyczące przyczyny zgonu.

Na co zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego? Ujawniono nowe informacje

Jak podaje bydgoski oddział TVP, do śmierci Edyty Rynkowskiej doszło najprawdopodobniej wskutek choroby. Oficjalna przyczyna zgonu nie została jednak podana do wiadomości publicznej. "Wstępnie prokurator wykluczył udział osób trzecich. Ustalana będzie przyczyna śmierci kobiety" - ujawnił informator portalu portal bydgoszcz.tvp.pl. - W czwartek 18 września, o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Pod nadzorem prokuratora policjanci przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - przekazał Paweł Dominiak z policji w Brodnicy.

Edyta Rynkowska była drugą żoną piosenkarza. Pierwsza zmarła po ciężkiej chorobie

Ryszard Rynkowski był dwukrotnie żonaty. Jego pierwsza żona, Hanna zmarła w 1996 roku, po czterech latach zmagań z chorobą. - Dopiero kiedy odeszła, ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka, ile ona zapełniała czasu i bytu, wychowanie córki i tak dalej. Ja byłem zajęty trochę swoją karierą, niestety, bardzo samolubnie, bardzo egoistycznie - mówił Rynkowski w wywiadzie dla Radia Puls. Swoją drugą żonę wokalista poznał kilka lat później po jednym z koncertów. Młodsza o 22 lata Edyta poprosiła go o autograf. - Podniosłem wzrok i zobaczyłem przed sobą piękną dziewczynę z ogromnymi oczami. To było olśnienie - wspominał muzyk na łamach Vivy!". Przez kilka lat para ukrywała jednak swój związek, nie wiedzieli o nim nawet ich najbliżsi. Zakochani wzięli ślub w 2006 roku, a dwa lata później urodził się ich syn Ryszard junior, którego poczęcie muzyk uznał za cud. Pojechaliśmy do Lourdes, do znajomych, i tam zanocowaliśmy. To był ten raz i następnego dnia Edycie kawa już tak nie smakowała jak wcześniej. Czy był to dar od Matki Boskiej? Dla nas tak, ale niech każdy myśli, co chce - opowiadał we wspomnianym wywiadzie.