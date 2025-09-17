Izabela Janachowska zaczynała karierę w mediach jako zawodowa tancerka w programie "Taniec z gwiazdami", ale z powodu kontuzji musiała ją zakończyć. Dziś kojarzona jest głównie z branżą ślubną. Dzięki swojej działalności w mediach stworzyła rozpoznawalną markę, a jej porady dotyczące ślubów i organizacji wesel są niezwykle cenione. Janachowska prężnie dba o swój biznes. Nie tylko występuje w telewizji i prowadzi własny Concept Store z sukniami ślubnymi, ale także regularnie publikuje treści na swoim kanale w serwisie YouTube. Niedawno celebrytka podzieliła się swoją opinią w temacie brania kredytu na organizację wesela. Jej słowa mogą was zdziwić. Więcej przeczytasz tutaj. Izabela Janachowska w wypełnionym po brzegi grafiku znajduje też czas na podróże. Właśnie wybrała się do Paryża i postanowiła zwrócić się do swoich hejterów.

Izabela Janachowska zwróciła się do swoich hejterów. W rytm znanego przeboju

Celebryci z racji bycia na świeczniku często są atakowani w sieci przez autorów nienawistnych komentarzy. Ostatnio o tym problemie wspomniała Aneta Kręglicka, która jak wiele publicznych osób pada ich ofiarą. Celebrytka w obszernym wpisie rozprawiła się z ich autorami. Więcej przeczytasz tutaj. Tym razem tematem postanowiła zająć się Izabela Janachowska, ale ślubna ekspertka wybrała zupełnie inny sposób. Celebrytka postanowiła pokazać, jak dobrze się bawi i jak bardzo nie obchodzą ją złośliwe komentarze. Janachowska opublikowała na Instagramie nagranie, na którym w czarnej krótkiej sukience z koronki radosnym i prężnym krokiem spaceruje w rytm utworu Billy'ego Joela "My life" w samym centrum Paryża. W opisie nagrania podkreśliła, co myśli o osobach, które źle jej życzą.

Hejterzy! Wszystko, czego mi życzycie, wróci do was, bo to jest wasze, a nie moje

- podkreśliła.

Tak fani zareagowali na słowa Janachowskiej. "W punkt"

Publikacja Janachowskiej wywołała spore poruszenie w komentarzach. Fani celebrytki podkreślili, że właśnie takie podejście należy mieć wobec autorów hejterskich komentarzy. "Brawo! Nie pozwól, by ograniczone myślenie innych ludzi stało się twoją rzeczywistością. Skup się na tym, co TY możesz kontrolować – na swojej energii, swoich działaniach i swojej wizji", "Jesteś wyjątkowa, twoja wewnętrzna siła i blask sprawiają, że świat staje się piękniejszy. Niech twoje marzenia prowadzą cię ku przyszłości, a hejterzy niech pozostaną w cieniu – nie zasługują na twoją uwagę", "W punkt! Jad, hejt i zło od ludzi jest ich problemem. Nigdy naszym. Epatujmy dobrem i uśmiechem, bo to zaraża" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?