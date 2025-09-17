Eric Dane, znany z ról w serialach, takich jak "Chirurdzy" czy "Euforia", mierzy się ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS). Chorobę ujawnił w kwietniu tego roku, a jego najnowsze wideo opublikowane na Instagramie poruszyło fanów na całym świecie.

Eric Dane walczy z ALS. Nagranie aktora zaniepokoiło fanów

Aktor nie ukrywa swojego stanu zdrowia i otwarcie mówi o codziennych zmaganiach z ALS - chorobą neurologiczną, która prowadzi do stopniowego zaniku mięśni. W poruszającym nagraniu Eric mówi wyraźnie wolniej, co dla wielu jego obserwatorów było sygnałem niepokojących zmian. "Trudno się to ogląda", "Przerażające, jak choroba szybko postępuje", "Nie mogę w to uwierzyć, jak bardzo zmienił się sposób jego mowy" - czytamy pod nagraniem. Jak tłumaczy organizacja I AM ALS, z którą aktor aktywnie współpracuje, to typowy objaw tego schorzenia - ALS wpływa bowiem również na mięśnie odpowiedzialne za mowę i przełykanie. - Jestem Eric. Aktor, ojciec i teraz osoba żyjąca z ALS. Przez ponad wiek ALS była nieuleczalna, ale nie możemy tego dłużej akceptować. Potrzebujemy najszybszej drogi do leku, dlatego współpracuję z I AM ALS. Naszym celem jest zdobycie miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat - powiedział w nagraniu, które wywołało ogromny odzew w mediach społecznościowych.

Niestety, aktor przyznał, że choroba postępuje szybko. Obecnie funkcjonuje głównie dzięki lewej ręce - prawa, dominująca, już całkowicie przestała działać. - Jedna ręka jest sprawna. Moja lewa strona działa. Prawa strona, która jest moją dominującą stroną, całkowicie przestała działać. Lewa ręka odmawia posłuszeństwa. Czuję, że za kilka, może kilkanaście miesięcy nie będę już miał czucia w lewej - wyznał.

Erica Dane'a wspiera żona, Rebecca Gayheart. Po diagnozie postanowili odwołać rozwód

Eric Dane oprócz działań społecznych stara się jak najwięcej czasu spędzać z rodziną. Aktor i jego żona, Rebecca Gayheart, którzy wcześniej byli w trakcie rozwodu, postanowili go odwołać, by wspólnie wspierać się w tym trudnym czasie. Wychowują razem dwie nastoletnie córki. - Walczę, jak mogę. Jest tyle rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. Jestem zły, bo mój ojciec został mi odebrany, gdy byłem młody, a teraz istnieje duża szansa, że zostanę odebrany moim córkom, gdy są jeszcze młode. Koniec końców, chcę tylko spędzać czas z rodziną i trochę popracować, jeśli będę mógł... - wyznał w wywiadzie dla Diane Sawyer.