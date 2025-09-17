Jongmen, czyli Krystian Brzeziński, to polski raper, członek kolektywu DIIL Gang. Wydał już siedem albumów, w tym "Shotgun" z 2019 roku. Jongmen interesuje się też sportem. W 2019 roku podpisał kontrakt z polską federacją freak fight Fame MMA i wygrał swoją pierwszą walkę. Teraz Jongmen ma niemałe problemy. Jest ścigany przez Interpol, który właśnie wydał za nim międzynarodowy list gończy.

Polski raper ścigany. Poszukuje go Interpol

Na oficjalnej stronie Interpolu można znaleźć profil Krystiana Brzezińskiego, czyli Jongmena. Na wniosek prokuratury w Warszawie wydano za nim czerwoną notę, która oznacza, że jest poszukiwany na całym świecie. Wszystko przez to, że raper jest podejrzewany o sprzedaż narkotyków i to w dużych ilościach. Chodzi o 15 kilogramów amfetaminy i 10 kilogramów klefedronu.

Choć sprawa wygląda poważnie, to wydaje się, że Jongmen niczym się nie przejmuje. Wciąż jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie wrzuca zdjęcia i nagrania. 16 września chwalił się nocną przejażdżką luksusowym autem. Patrząc również na oznaczenia zdjęć, ostatnio przebywał w Dubaju, gdzie ćwiczy na siłowni i wypoczywa przy basenie. Chętnie pokazuje również zdjęcia z synem. "Moja miłość. Mój najlepszy ziomek, mój syn" - pisał Jongmen w opisie do wspólnej fotografii. Na InstaStories opublikował też zrzut z ekranu telefonu, z którego wynika, że rozmawiał z synem 16 września.

