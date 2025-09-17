Misiek Koterski i Marcela Leszczak poznali się w 2016 roku i od początku ich relacja była bardzo burzliwa i para wielokrotnie się rozstawała. Aktor w pewnym momencie spotykał się nawet z Dagmarą Bryzek, ale ta relacja również nie przetrwała próby czasu i po rozstaniu wrócił do swojej byłej. W ubiegłym roku Koterski i Leszczak zdecydowali się na ślub, który wzięli w tajemnicy na Florydzie, ale niedługo potem znów media obiegły wieści, że para nie jest już razem. "Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się. Jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach" - oznajmiła Marcela Leszczak w rozmowie z portalem JastrząbPost. Teraz rozpad związku pary postanowił skomentować Kuba Wojewódzki, który swego czasu przyjaźnił się z Miśkiem Koterskim. Prezenter postanowił wbić szpilę aktorowi.

Kuba Wojewódzki gorzko podsumował rozstanie Koterskiego i Leszczak. "Rozwodzą się. Po raz kolejny"

Kuba Wojewódzki regularnie dba o utrzymanie swojej pozycji naczelnego szydercy w kraju na łamach tygodnika "Polityka", gdzie regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat rodzimego show-biznesu w felietonie "Mea Pulpa". Jego podsumowania aktualnych wydarzeń w branży są krótkie i kąśliwe. Tym razem prezenter postanowił odnieść się do rozstania Koterskiego i Leszczak. Nie omieszkał wbić szpili byłemu przyjacielowi i uderzyć w jego umiejętności aktorskie.

Michał Koterski i Marcela Leszczak rozwodzą się. Po raz kolejny. ‘Nigdy nie byłam szczęśliwsza niż teraz’ – wyznała była Miśka. Rozumiem ją. Tak samo mówią ci, którzy nie widzieli jego ostatnich filmów

- podsumował Wojewódzki.

Michał Koterski i Kuba Wojewódzki pokłócili się na antenie

W 2023 roku Misiek Koterski był gościem podcastu "WojewódzkiKędzierski", gdzie pojawił się w związku z promocją swojej książki "Michał Koterski. To już moje ostatnie życie", gdzie opisał swoje doświadczenia w walce z nałogiem. Mimo merytorycznej rozmowy nie obyło się bez nawiązań do przeszłości i uszczypliwości. Zarówno Wojewódzki jak i Koterski nie szczędzili sobie słów prawdy i szczerze mówili o swoich odczuciach na temat sytuacji, które ich poróżniły. Na antenie doszło do ostrej wymiany zdań. Więcej przeczytasz tutaj: Koterski pokłócił się z Wojewódzkim. Dostało się też Chylińskiej i Foremniak