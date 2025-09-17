Michał Kempa zachorował. Pokazał, w jakich warunkach dochodzi do siebie

Michał Kempa jest popularnym polskim komikiem i stand-uperem. Co ciekawe, z wykształcenia jest prawnikiem, ale nie zdecydował się na pracę w zawodzie i wybrał media. Dziś dziennikarz kojarzony jest przede wszystkim z programem "Szkło kontaktowe", który współprowadzi i do łez rozbawia widzów. Komik konsekwentnie chroni swoją prywatność i niewiele wiadomo o jego życiu osobistym. Tym razem zrobił wyjątek i poinformował, że choruje. Wyjawił, co mu dolega i w jakich warunkach dochodzi do siebie.

Michał Kempa zachorował. "Jak chorować to tylko z takim widokiem"

Michał Kempa już od jakiegoś czasu jest wierny stacji TVN. Nie wszyscy pamiętają, że w 2021 roku dołączył do programu "Tam talent!" jako współprowadzący, gdzie występował u boku Marcina Prokopa, tym samym zastępując na tym stanowisku Szymona Hołownię. Kempa nie zabawił jednak długo w programie, bo po dwóch edycjach stwierdził, że ograniczenia, jakie nakłada na niego format mu nie odpowiadają i chce rozwijać się w innym środowisku. Jak się okazuje, komik właśnie zaraził się koronawirusem. W relacji na InstaStories pokazał pozytywny wynik testu. Na kolejnym slajdzie wyjawił, w jakich okolicznościach dopadła go choroba. Pochwalił się wyjątkowo przyjemnym widokiem z okna.

Jak chorować to tylko z widokiem na góry i oglądając Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce

- podkreślił Kempa.

Nie tylko Michał Kempa zaraził się koronawirusem. Maciej Dowbor zwrócił się do fanów

Michał Kempa to niejedyna gwiazda, która w ostatnim czasie boryka się z koronawirusem. Niedawno o chorobie poinformował Maciej Dowbor. Celebryta, który wraz ze swoją żoną Joanną Koroniewską regularnie publikuje w sieci humorystyczne treści, tym razem w poważnym tonie ostrzegł swoich fanów. "Jeśli ktoś myślał, że to ścierwo poszło w cholerę, to jesteście w błędzie. Nie. To nie jest ciąża… To niestety cholerny covid! Zaczyna się niewinnie, katarek, lekko gorsze samopoczucie, ale jest to jednak zło w najczystszej postaci… Badajcie się, jak tylko poczujecie, że coś nie gra!" - napisał na Instagramie. Więcej przeczytasz tutaj: Maciej Dowbor zachorował. "Zło w najczystszej postaci"