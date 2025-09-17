5 września doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. 17 września odbył się pogrzeb znanej dziennikarki, która znana była ze wspaniałego podejścia do dzieci. Mogliśmy to zobaczyć m.in. w programie "Dzieci wiedzą lepiej", a także w formacie "Duże dzieci", który współprowadziła z Wojciechem Mannem. Ostatnie pożegnanie zaplanowano na godzinę 13 w Warszawie. Jeszcze przed mszą żałobną miały miejsce poruszające sceny.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujące sceny na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej. Tłum przyjaciół żegna artystkę

Katarzyna Stoparczyk pożegnana w Warszawie. To działo się przed pogrzebem

Do mediów trafiły zdjęcia z pogrzebu cenionej i uwielbianej dziennikarki. Urna Katarzyny Stoparczyk została wykonana z jasnego kamienia i ozdabiały ją kwiaty - czerwone róże oraz białe konwalie. Pojawiły się m.in. wieńce od Szymona Hołowni oraz Rzecznika Praw Dziecka. Poruszający był także obrazek, na którym możemy zobaczyć Stoparczyk, podpisany: "Dobro nie ustaje...". Żałobnicy mogli podzielić się kilkoma słowami o zmarłej w księdze kondolencyjnej. Wśród zebranych nie zabrakło bliskich i przyjaciół dziennikarki. Zjawili się także jej fani. Rodzina w oficjalnym komunikacie miała prośbę. "Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć inicjatywę, która stanie się trwałym upamiętnieniem wrażliwości Kasi i jej troski o najmłodszych. Przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci powstanie Pracownia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży im. Kasi Stoparczyk" - poinformowano. Zobacz też: Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stoparczyk. "Śmierć zawsze przychodzi nie w porę".

Pogrzeb StoparczykOtwórz galerię

Poruszający gest radiowej Trójki w dniu pogrzebu Katarzyny Stoparczyk

17 września radiowa Trójka rezygnuje z ramówki, by oddać hołd Katarzynie Stoparczyk. W związku z tym w specjalnych audycjach zostaną przypomniane najbardziej poruszające rozmowy dziennikarki, a także wspominana będzie jej radiowa działalność. "Wspólnie z jej bliskimi, słuchaczami i przyjaciółmi oddajemy hołd osobie, która przez lata była głosem wrażliwości, czułości i uważności na drugiego, zwłaszcza tego najmłodszego człowieka. Tę pamięć o Kasi przywołują także dzisiejsze audycje" - przekazano w oficjalnym komunikacie.