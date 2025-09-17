Roksana Węgiel już niedługo rozpoczyna nowy etap w życiu i częściowo przenosi się do Londynu. Wokalistka postanowiła rozpocząć roczne studia na kierunku "Commercial Songwritiing & Production" na Nottingham Trent University. Roxie, która popularność zdobyła jeszcze jako dziecko, biorąc udział w programie "The Voice Kids", pod koniec sierpnia świętowała pierwszą rocznicę ślubu ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Z tej okazji para wybrała się na wakacje na Bali. Jak się okazuje, na tym nie skończył się ich wypad za granicę, bo małżeństwo postanowiło odwiedzić także najpopularniejsze miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Celebrytka właśnie udostępniła zdjęcia z podróży.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wybrali się do Dubaju. Para nie narzekała na nudę

Roksana Węgiel i Kevin Mglej jeszcze nie dawno wypoczywali na Bali, ale para postanowiła odwiedzić także Dubaj, który jest jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych gwiazd. Roxie udostępniła na Instagramie zdjęcia z wypadu i wygląda na to, że para doskonale się bawiła. Pojawiły się zarówno ujęcia na plaży, ale nie zabrakło też innych atrakcji w tym m.in. wizyta w oceanarium, przejażdżka po pustyni, czy przemierzanie nocą centrum miasta kabrioletem. Para wybrała się także na romantyczną kolację. Nie zabrakło również czasu na zadbanie o siebie na siłowni. Małżeństwo wielokrotnie podkreślało w wywiadach, jak ważna jest dla niego aktywność fizyczna i regularnie uprawianie sportu. Kevin w ciągu ostatniego roku przeszedł spektakularną metamorfozę. Więcej przeczytasz tutaj.

Za Bali do Dubaju

- napisała Roxie w opisie fotografii opublikowanych w sieci. W sekcji komentarzy od razu pojawił się komplement od jej partnera. "Jesteś najpiękniejsza na świecie" - podkreślił Mglej.

Roksana Węgiel dementuje plotki. "Kevin będzie ze mną. Chciałam to sprostować"

Kiedy media obiegła wiadomość o studiach Roxie Węgiel od razu pojawiły się plotki, że wokalistka opuści kraj i na kilka lat rozstanie się ze swoim partnerem, co może bardzo negatywnie wpłynąć na jej relację. Węgiel w rozmowie z portalem party.pl zdementowała te doniesienia i podkreśliła, że jej studia będą trwać zaledwie rok, a partner w miarę możliwości cały czas będzie jej towarzyszył, o ile w kraju nie zatrzymają go ważne zobowiązania zawodowe. "Media przekręciły wszystko. Będziemy żyć na dwa państwa. To nie jest tak, że ja teraz będę studiować pięć lat (...) Kevin będzie ze mną. W jednym z wywiadów powiedziałam: "Tak, jak będzie mógł, to będzie ze mną latał", ale ja tam nie będę cały czas. To będzie tylko rok i może się tak zdarzyć, że mój mąż będzie miał coś ważnego tutaj w Polsce i będzie musiał zostać. To było wycięte z kontekstu, dlatego od razu chciałabym to sprostować" - podsumowała.