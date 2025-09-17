Milowicz przeszedł spektakularną metamorfozę. To zmienił w swojej diecie

Michał Milowicz to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów kina komediowego. Na swoim koncie ma role w takich filmach jak m.in. "Poranek kojota" czy "Chłopaki nie płaczą". W ostatnich latach mieliśmy okazję oglądać go m.in. w serialu "Uroczysko". 16 września 2025 roku aktor skończył 55 lat. Przed laty Michał Milowicz przeszedł spektakularną przemianę i sporo schudł, aby to osiągnąć, diametralnie zmienił swój dotychczasowy styl życia. W czym tkwił sekret jego metamorfozy?

Michał Milowicz przed laty przeszedł spektakularną metamorfozę. "Stwierdziłem, że chcę wyglądać i czuć się dziesięć lat młodziej"

Michał Milowicz na pewnym etapie kariery borykał się z nadmiarem kilogramów, co w końcu zaczęło mu przeszkadzać. Jeszcze przed swoimi 40. urodzinami postanowił zmienić swoje życie. Zrezygnował z wieczornego podjadania i wyeliminował pewne składniki z diety. Nie bez znaczenia było także wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Konsekwentne przestrzeganie tych kilku zasad pozwala mu mimo upływu lat pozostać w świetnej formie.

Skończyłem trzydzieści osiem lat. Stwierdziłem, że chcę wyglądać i czuć się dziesięć lat młodziej. Moja dieta to mniej węglowodanów i brak jedzenia wieczorem. Mniej żreć, krótko mówiąc, to najlepsza dieta na świecie! To działa!

- powiedział w jednym z wywiadów przed laty.

Michał Milowicz spełnił marzenie o zostaniu ojcem. Aktor powitał na świecie syna. "Maurycy Aleksander Milowicz"

Michał Milowicz jest w związku z 13 lat młodszą Katarzyną Kędzierską. Pod koniec ubiegłego roku para w programie "halo tu polsat" ogłosiła, że spodziewa się dziecka. 6 marca 2025 roku urodził się jego potomek. "6 marca 2025 r. przyszedł na świat nasz synek - Maurycy Aleksander Milowicz" - napisał w poście na Instagramie aktor i to właśnie we wspomnianym programie śniadaniowym Polsatu para zdecydowała się pokazać twarz chłopca. Jak wygląda syn Michała Milowicza? Więcej przeczytasz tutaj: Niespodzianka w "halo tu polsat"! Michał Milowicz pokazał pierwsze zdjęcie z synem