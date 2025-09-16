Powrót na stronę główną
Wojciechowska zabrała głos ws. edukacji zdrowotnej. Padły dosadne słowa
W Polsce kontrowersyjnym tematem jest kwestia edukacji zdrowotnej, przed którą ostrzega polski Kościół. Głos postanowiła zabrać Martyna Wojciechowska.
Wojciechowska zabrała głos ws. edukacji zdrowotnej. 'Tam nie ma treści niebezpiecznych'
Edukacja zdrowotna to nieobowiązkowy przedmiot, który wszedł do programu szkół we wrześniu tego roku, zastępując wychowanie do życia w rodzinie. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej jego celem jest "wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę, umiejętności oraz postawy umożliwiające skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych osób we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym". Program przedmiotu wzbudził spore poruszenie. Ostrzega przed nim polski Kościół oraz prawicowi politycy. Martyna Wojciechowska postanowiła odnieść się do tej kwestii.

Kościół zachęca do wypisywania dzieci z edukacji zdrowotnej. Martyna Wojciechowska wprost o przedmiocie

Podczas jednego z ostatnich przemówień arcybiskup Marek Jędraszewski wprost zachęcał rodziców, by ci wypisywali pociechy z edukacji zdrowotnej. -  Ciągle rodzice mają szansę - do 25 września - wypisać dzieci z tego przedmiotu. (...) Teraz przychodzi czas próby, (...) czas odpowiedzialności, czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci. Jest szansa, by powiedzieć temu złu jednoznaczne "nie" - grzmiał kapłan. Głos postanowiła zabrać Martyna Wojciechowska. - Teraz są ogromne wysiłki w kontekście edukacji zdrowotnej, co wzbudza gigantyczne emocje - moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Tam nie ma treści niebezpiecznych - stwierdziła podróżniczka w rozmowie z WP Kobieta, zaznaczając, że zapoznała się z programem przedmiotu.

- Dla mnie to jest dalej niepojęte, że uczymy dzieciaki bardzo skomplikowanych rzeczy. (...) Jednocześnie nie przygotowujemy dzieci do życia. Nie dajemy im podstawowej wiedzy o tym, co mają w głowach. To jest wielka strata - oceniła Wojciechowska. Dziennikarka nie kryła również rozczarowania postawą duchownych.

Wkurza mnie to (...) jak bardzo Kościół dzisiaj nie podąża za tym, w jaką stronę się zmienia świat. Nie jesteśmy w stanie tego procesu zatrzymać, możemy tylko lepiej przygotować nasze dzieci

- uznała podróżniczka. 

Martyna Wojciechowska wspomina o wątpliwościach rodziców

Martyna Wojciechowska w rozmowie z portalem zaznaczyła, że rozumie, że pojawiają się pewne wątpliwości w tej kwestii. - Ja rozumiem rodziców, który chcieliby, żeby ich dzieci wychowane były w jakimś duchu. To w żaden sposób w to nie godzi. To, co jest najważniejsze, to jest przykład, który idzie z góry - od naszych rodziców. (...) Bohaterem w życiu młodego człowieka jest mama i tata - podkreśla dziennikarka. - To rodzice mają największą rolę do spełnienia - dodała

W wywiadzie wspomniała również o tym, że dobra edukacja w zakresie zdrowia powoduje, że dzieci są bardziej świadome. - To, jakie tematy należałoby się omawiać z młodymi ludźmi, to są zagrożenia, z którymi stykają się na co dzień. (...) Młodzi ludzie rozumieją swoje granice. Wiedzą, jak reagować - stwierdziła gwiazda. - Wszystko to, przed czym chcielibyśmy uchronić dzieci, de facto gruntowna edukacja zdrowotna mogłaby nam zapewnić. Młodzi ludzie byliby lepiej przygotowani do tego spotkania ze światem - zaznaczyła dosadnie Wojciechowska. 

