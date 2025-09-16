Golec uOrkiestra to jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów w Polsce. Kojarzony jest przede wszystkim z bliźniakami - Łukaszem i Pawłem Golcami. To właśnie oni w 1998 roku zdecydowali się założyć zespół, który szybko zyskał ogromną popularność. Ich debiutancki album wydany w 1999 roku przyniósł od razu nagrodę "Fryderyk". Utwory takie jak "Ściernisko", "Słodycze" czy "Lornetka" zna cała Polska. Nie wszyscy jednak wiedzieli, że w zespole występuje również dwóch pozostałych braci.

Golec uOrkiestra to więcej niż bliźniacy. Stanisław i Rafał odgrywają ważne role

Cały zespół pojawił się jakiś czas temu w "halo tu polsat". Niektórzy widzowie z pewnością byli zaskoczeni obecnością pozostałych braci. Okazuje się, że Rafał i Stanisław również działają w zespole. Rafał odpowiada za komponowanie muzyki, pisze teksty i pełni rolę menedżera zespołu. Stanisław z kolei przygotowuje wizualizacje wyświetlane podczas koncertów, dodatkowo dba o kwestie techniczne, w tym transport sprzętu. Na kanapie śniadaniówki Rafał przyznał, że to właśnie on poniekąd zaszczepił w swoich braciach miłość do muzyki. - Miałem wtedy swój zespół w okresie licealnym. Chłopaki przysłuchiwali się, siedzieli na próbach i w zasadzie to ja sprawiłem, że oni zdawali do szkoły muzycznej - przyznał. W tej samej rozmowie bracia zdradzili kulisy rodzinnej współpracy. - Wiadomo, jak się razem współpracuje, to są różnice zdań. Jest i kłótnia, jest godzenie (...) ale jesteśmy 25 lat razem i to też o czymś świadczy - powiedział Stanisław.

Zaskakujące doniesienia od Golców. Taki jest finał sprawy spadkowej

W 2024 roku zmarła mama braci, Irena. Śmierć 85-latki była dla wszystkich ogromnym wstrząsem. Media jakiś czas temu rozpisywały się na temat podziału majątku Golców. Bracia w rozmowie z "Faktem" zdradzili, że sprawa spadkowa została już zakończona. - Cała procedura przebiegła spokojnie, bez formalnych problemów i konfliktów - powiedział Paweł Golec w rozmowie z "Faktem". - Wszystko przebiegło naturalnie, w zgodzie i bez sporów - dodał Łukasz Golec.