Izabela Janachowska od lat cieszy się uznaniem jako ekspertka w branży ślubnej. Dzięki swojej działalności telewizyjnej i biznesowej, stworzyła rozpoznawalną markę, a jej porady cenią zarówno pary młode, jak i profesjonaliści zajmujący się organizacją wesel. W jednym z ostatnich wywiadów celebrytka podsumowała mijający sezon ślubny w Polsce. Została zapytana m.in. o opinię ws. brania kredytów na organizację wesela. Jakie ma zdanie w tej kwestii?

Izabela Janachowska o kredytach na wesele i pustych kopertach. "Oba rozwiązania są totalną klapą"

Zdaniem Izabeli Janachowskiej mijający właśnie sezon ślubny był bardzo udany, choć dostrzegła rosnącą rozbieżność w stylu organizacji uroczystości - albo wystawne, pełne przepychu imprezy, albo skromniejsze, kameralne przyjęcia. - Jeśli chodzi o polskie wesela, to jest taka duża dywersyfikacja. Z jednej strony są wysokobudżetowe, wielkie, ogromne uroczystości, a z drugiej strony jest też ogromna moda na takie małe, kameralne przyjęcia w stylu obiadowym, czy kolacyjnym, właśnie w gronie najbliższych przyjaciół. I właściwie i jedne, i drugie mają swój ogromny urok - oceniła Janachowska w rozmowie z Jastrząb Postem.

Ekspertka została również zapytana o coraz częstszy zwyczaj brania kredytów na organizację wesela. Tu Janachowska nie miała wątpliwości - to bardzo zły pomysł. - Zawsze mówię, że to jest najgorzej. Najgorzej, absolutnie nie polecam, nie róbcie tego nigdy, bo będziecie potem żałować przez cały czas spłacania kredytu. Totalnie nie warto - ostrzegła pary planujące ślub. Padło również pytanie o to, co jest gorszym ślubnym zwyczajem: kredyt na wesele czy wręczanie pustych kopert. - Nie wiem, oba rozwiązania są totalną klapą - stwierdziła bez wahania.

Izabela Janachowska wytyka weselne wpadki Polaków

Niedawno w rozmowie z "Faktem" Izabela Janachowska wskazała na najczęstsze i najbardziej irytujące wpadki, jakie zdarzają się gościom na polskich weselach. Na liście najgorszych zachowań ekspertka ślubna wymieniła m.in. nadmierne spożycie alkoholu, brak szacunku dla zasad ustalonych przez parę młodą czy... ignorowanie próśb dotyczących przebiegu wesela. - Oczywiście najgorsze, co można zrobić, to przesadzić z ilością spożytego alkoholu i zakłócać przebieg wesela. Ogólny brak szacunku dla zasad ustalonych przez nowożeńców można uznać za podobne faux pas - powiedziała.