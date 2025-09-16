Powrót na stronę główną
Joanna Opozda zwróciła się do byłej Królikowskiego. Nie zgadniecie, co napisała
Joanna Opozda odezwała się na InstaStories do Katarzyny Sawczuk, która lata temu również była partnerką Antoniego Królikowskiego. Oto, co napisała.
Joanna Opozda zwróciła się do byłej swojego byłego męża. To napisała w sieci
W związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego nie brakowało kontrowersji. Dawna para stanęła na ślubnym kobiercu w 2021 roku. Doczekała się syna Vincenta. Obecnie ma za sobą cztery rozprawy rozwodowe. Według informacji portalu Pudelek, kolejna rozprawa prawdopodobnie odbędzie się 6 listopada. Zanim jednak Opozda i Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu, znany aktor był związany z Katarzyną Sawczuk. Kobieta niedawno świętowała urodziny. Co ciekawe, Joanna Opozda przekazała jej życzenia z tej okazji. 

Joanna Opozda złożyła życzenia urodzinowe byłej Królikowskiego. Oto, co napisała

Katarzyna Sawczuk dała się poznać jako aktorka i piosenkarka. Jest znana z takich filmów i seriali jak: "Czas honoru", "Miasto 44" i "Córki dancingu". Zrobiło się o niej głośno również za sprawą związku i rozstania z Antonim Królikowskim. Aktorka oraz Joanna Opozda mają zatem tego samego byłego partnera. To nie przeszkadza mamie Vincenta w złożeniu koleżance życzeń urodzinowych. Obie panie występowały razem w filmie "Nieprzyjaciel". "Kasiu wszystkiego najcudowniejszego" - napisała Joanna Opozda. Dodała również zdjęcie, na którym pozuje z Sawczuk. Solenizantka udostępniła wspólne kadry na swoim profilu. Patrząc na ich wspólne zdjęcia, można odnieść wrażenie, że są sobie wyjątkowo bliskie.

Katarzyna Sawczuk ma żal do Antoniego Królikowskiego? Tak się o nim wypowiadała

Katarzyna Sawczuk w 2019 roku wypuściła singiel "Tak to widzę". Wiele osób myślało, że to przytyk w stronę jej byłego partnera. Aktorka jednak stanowczo zaprzeczyła. Wyznała, że nie ma żalu do Antoniego Królikowskiego. Ten etap w jej życiu jest już zamknięty. "Nie śpiewam o Antku. Antka pozdrawiam z tego miejsca. To jest historia niedopowiedzeń. Między młodymi ludźmi. Niedopowiedzeń, z jakimi ja nieraz się zderzałam, ale zderzały się także moje koleżanki. Jestem na zupełnie innym etapie w życiu. To jest przeszłość i etap zamknięty. Mamy kontakt, składamy sobie życzenia na urodziny i myślę, że jedno drugiemu kibicuje" - mówiła portalowi jastrzabpost.pl. ZOBACZ TEŻ: Doniesienia o rozwodzie Opozdy i Królikowskiego nadeszły we wtorek. Niespodziewany zwrot

