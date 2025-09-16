W związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego nie brakowało kontrowersji. Dawna para stanęła na ślubnym kobiercu w 2021 roku. Doczekała się syna Vincenta. Obecnie ma za sobą cztery rozprawy rozwodowe. Według informacji portalu Pudelek, kolejna rozprawa prawdopodobnie odbędzie się 6 listopada. Zanim jednak Opozda i Królikowski stanęli na ślubnym kobiercu, znany aktor był związany z Katarzyną Sawczuk. Kobieta niedawno świętowała urodziny. Co ciekawe, Joanna Opozda przekazała jej życzenia z tej okazji.

Joanna Opozda złożyła życzenia urodzinowe byłej Królikowskiego. Oto, co napisała

Katarzyna Sawczuk dała się poznać jako aktorka i piosenkarka. Jest znana z takich filmów i seriali jak: "Czas honoru", "Miasto 44" i "Córki dancingu". Zrobiło się o niej głośno również za sprawą związku i rozstania z Antonim Królikowskim. Aktorka oraz Joanna Opozda mają zatem tego samego byłego partnera. To nie przeszkadza mamie Vincenta w złożeniu koleżance życzeń urodzinowych. Obie panie występowały razem w filmie "Nieprzyjaciel". "Kasiu wszystkiego najcudowniejszego" - napisała Joanna Opozda. Dodała również zdjęcie, na którym pozuje z Sawczuk. Solenizantka udostępniła wspólne kadry na swoim profilu. Patrząc na ich wspólne zdjęcia, można odnieść wrażenie, że są sobie wyjątkowo bliskie.

Katarzyna Sawczuk ma żal do Antoniego Królikowskiego? Tak się o nim wypowiadała

Katarzyna Sawczuk w 2019 roku wypuściła singiel "Tak to widzę". Wiele osób myślało, że to przytyk w stronę jej byłego partnera. Aktorka jednak stanowczo zaprzeczyła. Wyznała, że nie ma żalu do Antoniego Królikowskiego. Ten etap w jej życiu jest już zamknięty. "Nie śpiewam o Antku. Antka pozdrawiam z tego miejsca. To jest historia niedopowiedzeń. Między młodymi ludźmi. Niedopowiedzeń, z jakimi ja nieraz się zderzałam, ale zderzały się także moje koleżanki. Jestem na zupełnie innym etapie w życiu. To jest przeszłość i etap zamknięty. Mamy kontakt, składamy sobie życzenia na urodziny i myślę, że jedno drugiemu kibicuje" - mówiła portalowi jastrzabpost.pl. ZOBACZ TEŻ: Doniesienia o rozwodzie Opozdy i Królikowskiego nadeszły we wtorek. Niespodziewany zwrot