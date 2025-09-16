Anna Lewandowska na swoim profilu dzieli się nie tylko praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zdrowego stylu życia. Trenerka fitness chętnie porusza również sprawy bliskie jej sercu i angażuje się w dyskusje o większym znaczeniu społecznym. Tym razem opublikowała osobistą refleksję poświęconą samoocenie - tematowi, który dotyczy wielu jej obserwatorów.

Anna Lewandowska z ważnym apelem. "To zjawisko nie dotyczy tylko kobiet"

"Rozmawiając z różnymi osobami z branży, zauważyłam jedną rzecz, która mocno zwróciła moją uwagę - wyjątkowo wysoki poziom samokrytyki" - zaczęła w najnowszym wpisie Lewandowska. Trenerka podzieliła się przemyśleniami po ostatniej prelekcji na temat zdrowych nawyków i żywienia. "Przy wspólnych zdjęciach często padały komentarze: 'źle wyjdę', 'muszę wciągnąć brzuch', 'powinnam się umalować', 'nie wyglądam tak, jakbym chciała'. To zjawisko nie dotyczy tylko kobiet - mężczyźni też często oceniają siebie zbyt surowo" - opowiadała.

Lewandowska zwróciła uwagę, że w życiu nie chodzi o to, by wyglądać perfekcyjnie. "Dużo ważniejsze jest to, żeby budować pewność siebie na co dzień - poprzez pasje, aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, uśmiech" - dodała. Na koniec zwróciła się do swoich fanów z apelem. "Warto być dla siebie wymagającym, ale nie warto być swoim największym krytykiem. Dbajmy o siebie - zarówno o ciało, jak i o myśli. To właśnie równowaga daje nam prawdziwą energię i pewność siebie" - czytamy. Wpis Lewandowskiej spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród internautów. "Extra zdjęcie, jeszcze lepiej napisane", "To prawda, samokrytyka to niestety znak naszych czasów", "W punkt" - pisali.

Anna Lewandowska niedawno świętowała urodziny. Takie zdjęcie wrzuciła z Lewandowskim

7 września trenerka fitness obchodziła 37. urodziny. Z tej okazji na jej profilu pojawiło się urocze zdjęcie z mężem. Widzimy na nim Lewandowską stojącą na kanapie i trzymającą srebrne balony. Obok siedzi Lewandowski, który z uwielbieniem patrzy na swoją ukochaną. "Za kolejny rok nowych wspomnień, miłości i gonienia za marzeniami!" - czytamy w opisie. W komentarzach zaroiło się od życzeń. "Wszystkiego najlepszego! Spełnienia najskrytszych marzeń, zdrówka i wszystkiego, co najlepsze", "Aniu! Wszystkiego najlepszego. Spełniaj marzenia, bądź szczęśliwa i zdrowa, i przede wszystkim, nie zmieniaj się" - pisali fani influencerki.