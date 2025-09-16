W tym roku marka BYTOM obchodzi swoje 80. lecie. Z okazji jubileuszu zaplanowano pokaz mody w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, w którym udział wzięli znani aktorzy. Na wybiegu pojawili się m.in. Piotr Stramowski, Marcin Dorociński, a także Jan Frycz, a całemu wydarzeniu przyglądała się plejada polskich gwiazd i celebrytów. Tego wieczoru goście zdecydowali się na czarno-białe stylizacje. Zobaczcie, jakie kreacje zachwyciły na ściance.

80-lecie marki BYTOM. Gwiazdy postawiły na klasyczną elegancję

Pokaz przyciągnął wiele gwiazd, które brylowały na ściance. Tatiana Okupnik tego wieczoru zdecydowała się na prosty, szary garnitur zapinany na dwurzędowe guzki. Prostotę całej stylizacji wokalistka podkreśliła geometryczną fryzurą i całkowicie zrezygnowała z biżuterii. Na szarości zdecydował się również popularny aktor Piotr Stramowski, który wybrał ciemnoszary garnitur z prążkowaną marynarką pod spodem. Za to Krzysztof Gojdź wybrał na białe spodnie, które zestawił z połyskująca czarną marynarką. Całość stylizacji dopełnił przewiązanym na szyi swetrem, który dodał stylizacji odrobinę nonszalancji. Tymczasem po wybiegu przeszedł Marcin Dorociński, nowy ambasador marki. Aktor zaprezentował się w golfie, marynarce i płaszczu. Na wybiegu pojawił się także polski teatrolog i krytyk filmowy Tomasz Raczek, który miał na sobie granatowy garnitur przykryty szarym płaszczem.

