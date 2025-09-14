Maciej Dowbor to znany prezenter, który od lat występuje w telewizji. Obecnie widzowie mogą oglądać go w roli gospodarza w programie "Dzień dobry TVN". U jego boku występuje Sandra Hajduk-Popińska. Od dłuższego czasu Maciej Dowbor prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jego instagramowy profil obserwuje ponad 300 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie prezenter dzieli się dowcipnymi rolkami. Teraz jednak podzielił się mniej optymistycznymi informacjami.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak córki reagują na nagrania Dowbora i Koroniewskiej. "Kiedyś..."

Maciej Dowbor pokazał test. "To nie jest ciąża"

Maciej Dowbor opublikował na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym zapozował z maseczką oraz testem na COVID-19. Niestety, wynik okazał się pozytywny. "Jeśli ktoś myślał, że to ścierwo poszło w cholerę, to jesteście w błędzie. Nieeee, to nie jest ciąża… To niestety cholerny COVID!!!" - napisał w mediach społecznościowych. Prezenter wspomniał także o objawach choroby. "Zaczyna się niewinnie, katarek, lekko gorsze samopoczucie, ale jest to jednak zło w najczystszej postaci… Badajcie się, jak tylko poczujecie, że coś nie gra" - dodał Maciej Dowbor. Pod publikacją gospodarza "Dzień dobry TVN" pojawiło się mnóstwo komentarzy od przejętych internautów. "Zdrówka, oby szybko przeszło", "Oby szybko zdrowie wróciło", "Wszystkiego dobrego dla całej rodziny" - czytamy. Głos zabrał także Damian Michałowski. "Przyznaj się, że chcesz mieć wolne w grafiku? A serio: zdrówka! i wypoczywaj!" - napisał.

Robert El Gendy o COVID-19. "Kilka kroków do kuchni to wyczyn"

9 września pisaliśmy o tym, że Robert El Gendy również zachorował na COVID-19. "Zwalił mnie z nóg. Piszę trochę ku przestrodze, bo wiele osób myśli, że ten wirus to przeszłość. Powszechna jest też teoria, że jak przeszliśmy go kiedyś już, to następny raz jest lekki. Otóż nic bardziej mylnego" - napisał na swoim instagramowym profilu. Prezenter przyznał, że proste czynności sprawiają mu trudność. "Od kilku dni walczę, aby wstać z wyra, a kilka kroków do kuchni to wyczyn" - dodał Robert El Gendy.