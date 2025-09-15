Hubert Urbański to znany prezenter, który zasłynął dzięki roli gospodarza w formacie "Milionerzy". Przez lata program był emitowany w stacji TVN, jednak teraz widzowie mogą oglądać go w Polsacie. Lidia Kazen opowiedziała o powodzie zmian w ramówce w rozmowie z Plotkiem. - Każdy dyrektor programowy chce mieć w swojej ofercie formaty, w które wierzy, że mają szansę na rozwój. My podążamy w stronę taką mocno streamingową i digitalową. To jest nasza przyszłość: czy nam się to podoba czy nie - wyjawiła dyrektorka programowa stacji TVN. W nowym wywiadzie Urbański opowiedział o wyzwaniach i przeszłości.

Hubert Urbański zaczynał karierę w Polsacie. Co za słowa o stacji. "Wszyscy się zmieniamy"

Podczas rozmowy w programie "halo tu polsat" Hubert Urbański wspomniał o początkach swojej kariery telewizyjnej. Jak się okazuje, lata temu prowadził format "Piramida" w Polsacie. - Ja doskonale pamiętam. Nie wiem, czy widzowie pamiętają, bo ja wtedy byłem takim szczypiorem, świeżo po studiach, czyli w zupełnie innym etapie życia. Ale przez chwilę rzeczywiście miałem taki polsatowski epizod - mówił. Urbański wyjawił także, czy stacja bardzo się zmieniła. - Ogromnie się zmienił [Polsat - przyp.red.]. Wszyscy się zmieniamy i to chyba na dobre - zarówno Polsatowi, jak i mnie, mam nadzieję - dodał Hubert Urbański przed kamerą.

Hubert Urbański zaskoczył informacją o studiach. Niebywałe, jaki kierunek wybrał

W śniadaniówce nie zabrakło także pytań o życie prywatne Urbańskiego. Prezenter wspomniał o tym, że jest wielkim fanem motoryzacji. To jednak nie wszystko. Prowadzący "Milionerów" wyjawił, że w przeszłości studiował filologię indyjską. Skąd taki wybór kierunku? - Szczerze powiedziawszy, to po prostu były egzaminy, które byłem w stanie zdać. Nie chciałem odbyć służby, co było w ogóle takim trendem wśród moich rówieśników, chyba bardzo słusznym. (...) I po prostu szukałem takiego wydziału, gdzie można było zdawać z języków - zdawałem rosyjski, angielski i język polski. To umiałem wtedy - komentował Hubert Urbański w "halo tu polsat". Po roku rzucił kierunek. Później próbował swoich sił w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, jednak z niej również zrezygnował.