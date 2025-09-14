7 września pisaliśmy o tym, że Dorota Gardias trafiła do szpitala. Prezenterka zmagała się z zapaleniem wyrostka robaczkowego i przeszła operację. "Dzięki wielkie za wszystkie wiadomości i słowa otuchy. To naprawdę podnosi na duchu. (...) Czuję się trochę tak jak remontowany robot - nawet wstanie z łóżka czy przejście kilku kroków to jak maraton" - przekazała w mediach społecznościowych. Wspomniała o dolegliwościach. "Brzuch boli, jest obrzęknięty i zachowuje się, jakby miał własne życie, ale wierzę, że to wszystko niedługo odpuści. Na razie testuję cierpliwość i ćwiczę sztukę przewracania się z boku na bok jak zawodowiec" - dodała. W nowym poście wspomniała o stanie zdrowia.

Dorota Gardias zabrała głos w sieci po operacji. "Wracam do zdrowia"

14 września Dorota Gardias opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie, na którym promiennie się uśmiechała. Prezenterka ma powody do radości, ponieważ coraz lepiej się czuje, o czym wspomniała w opisie kadru. Zaznaczyła, że musi na siebie uważać. "Wracam do siebie! Wracam do zdrowia! Energia mnie rozsadza, ale ją trzymam, żeby mi szwy nie poszły" - napisała prezenterka. Dorota Gardias przekazała, że przez problemy zdrowotne przeżywała skrajne emocje, ale teraz dobrze się czuje. "Ten tydzień był dla mnie wyjątkowy. Już wiem, że miało tak być i choć na początku byłam na maxa w*******a, to teraz mam wdzięczność. Dużo się wydarzyło!" - dodała prezenterka w mediach społecznościowych.

Dorota Gardias zasypana komentarzami. "Życzę dużo zdrowia"

Pod publikacją Doroty Gardias pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Wiele osób ucieszyło się z wiadomości o tym, że prezenterka wraca do zdrowia. "Dorotko, wspaniale. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze", "Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia", "Ślicznie wyglądasz. Szybkiego powrotu do zdrowia", "Nabieraj sił. Zdrowia, zdrowia", "Miło widzieć Cię w dobrej kondycji", "Ślę dużo energii. Dbaj o siebie", "I to są wiadomości, na które czekałem. Proszę na siebie uważać" - czytamy w sekcji komentarzy.