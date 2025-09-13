Qczaj opublikował szokujące oświadczenie. Mówi o kradzieży. "Kończę współpracę z moim menedżerem"

Qczaj należy do grona wyjątkowo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Trener personalny chętnie udziela się przed swoją prawie 600 tys. internetową publicznością. Niestety w połowie sierpnia w życiu celebryty doszło do nietypowej sytuacji. Qczaj musiał z tego powodu wystosować na Instagramie oświadczenie.

Zobacz wideo Qczaj nienawidzi piłki nożnej. "Piłkarze zarabiają za dużo"

Qczaj opublikował zaskakujące oświadczenie. "Nie posiadam pełnego dostępu do swoich kont"

13 września Qczaj udostępnił serię InstaStories, na których opublikował m.in. screeny rozmów oraz przejmujące wpisy dotyczące współpracy z jego menadżerem. Gwiazdor poinformował w nich, że rzekomo stracił dostęp do swoich skrzynek pocztowych oraz środków finansowych. Poprosił nawet o pomoc swoje obserwatorki, by odezwały się do niego na specjalnie stworzonego maila.

Sobotnim wieczorem trener podzielił się również oficjalnym oświadczeniem w sprawie. "Niniejszym informuję, że padłem ofiarą kradzieży i nie posiadam pełnego dostępu do swoich kont ani skrzynek mailowych. Z dniem dzisiejszym kończę współpracę z moim dotychczasowym menedżerem" - poinformował w komunikacie Qczaj. "W związku z powyższym proszę o natychmiastowe wstrzymanie realizacji wszelkich płatności oraz spłat faktur do czasu przekazania dalszych oficjalnych informacji z mojej strony. Daniel Kuczaj" - dodał na koniec celebryta. Pod postem nie pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia, a komentarze zostały wyłączone.

Qczaj nie obawia się poruszać trudnych tematów w mediach społecznościowych. Niedawno odniósł się do sprawy Ryszarda Rynkowskiego

Qczaj stara się być szczerym ze swoimi odbiorcami i za każdym razem, gdy coś leży mu na sercu - zabiera na ten temat głos w mediach społecznościowych. Stało się tak również przy okazji wypadku Ryszarda Rynkowskiego, który uczestniczył w kolizji drogowej w drodze na opolski festiwal. Usłyszał później zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Qczaj zabrał głos w tej sprawie. - Jestem po trzech latach trzeźwego życia. Zdrowieję, jestem w terapii traumy. (...) Bycie trzeźwym daje takie piękne uczucie. (...) I każdy trzeźwy człowiek to zrozumie, że patrzysz na innego alkoholika, o pardon, człowieka, który spowodował kolizję po alkoholu i myślisz sobie: "Co ty facet p*******sz?". Bo widzisz tę ściemę. Ponieważ sam tę ściemę uprawiałem, sam tę ściemę wdrażałem w życie - powiedział na nagraniu trener. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Qczaj nie pije od kilku lat. Tak rozliczył Rynkowskiego".