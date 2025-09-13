Qczaj opublikował szokujące oświadczenie. Mówi o kradzieży. "Kończę współpracę z moim menedżerem"

Qczaj należy do grona wyjątkowo aktywnych w mediach społecznościowych gwiazd. Trener personalny chętnie udziela się przed swoją prawie 600 tys. internetową publicznością. Niestety w połowie sierpnia w życiu celebryty doszło do nietypowej sytuacji. Qczaj musiał z tego powodu wystosować na Instagramie oświadczenie.
13 września Qczaj udostępnił serię InstaStories, na których opublikował m.in. screeny rozmów oraz przejmujące wpisy dotyczące współpracy z jego menadżerem. Gwiazdor poinformował w nich, że rzekomo stracił dostęp do swoich skrzynek pocztowych oraz środków finansowych. Poprosił nawet o pomoc swoje obserwatorki, by odezwały się do niego na specjalnie stworzonego maila.
Sobotnim wieczorem trener podzielił się również oficjalnym oświadczeniem w sprawie. "Niniejszym informuję, że padłem ofiarą kradzieży i nie posiadam pełnego dostępu do swoich kont ani skrzynek mailowych. Z dniem dzisiejszym kończę współpracę z moim dotychczasowym menedżerem" - poinformował w komunikacie Qczaj. "W związku z powyższym proszę o natychmiastowe wstrzymanie realizacji wszelkich płatności oraz spłat faktur do czasu przekazania dalszych oficjalnych informacji z mojej strony. Daniel Kuczaj" - dodał na koniec celebryta. Pod postem nie pojawiły się dodatkowe wyjaśnienia, a komentarze zostały wyłączone.
Qczaj stara się być szczerym ze swoimi odbiorcami i za każdym razem, gdy coś leży mu na sercu - zabiera na ten temat głos w mediach społecznościowych. Stało się tak również przy okazji wypadku Ryszarda Rynkowskiego, który uczestniczył w kolizji drogowej w drodze na opolski festiwal. Usłyszał później zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości. Qczaj zabrał głos w tej sprawie. - Jestem po trzech latach trzeźwego życia. Zdrowieję, jestem w terapii traumy. (...) Bycie trzeźwym daje takie piękne uczucie. (...) I każdy trzeźwy człowiek to zrozumie, że patrzysz na innego alkoholika, o pardon, człowieka, który spowodował kolizję po alkoholu i myślisz sobie: "Co ty facet p*******sz?". Bo widzisz tę ściemę. Ponieważ sam tę ściemę uprawiałem, sam tę ściemę wdrażałem w życie - powiedział na nagraniu trener. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Qczaj nie pije od kilku lat. Tak rozliczył Rynkowskiego".
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!