Izabela Janachowska od kilku lat z powodzeniem rozwija własną markę modową. W jej butiku można znaleźć nie tylko suknie ślubne, ale też eleganckie stylizacje na inne okazje. Wśród jej klientek nie brakuje znanych nazwisk - ostatnio jedną z nich była Marta Nawrocka, której stylizacja wzbudziła spore zainteresowanie.

Izabela Janachowska współpracowała z Martą Nawrocką. Prezenterka musiała działać błyskawicznie

Marta Nawrocka pojawiła się niedawno na spotkaniu z Leonem XIV w komplecie pochodzącym właśnie z butiku Janachowskiej. Jak się okazało, stylizacja pierwszej damy wywołała wielkie emocje wśród konsumentów. Klientki masowo ruszyły do sklepu, a wybrany przez Nawrocką zestaw wyprzedał się dosłownie w jeden weekend. Sytuacja zmusiła Janachowską do szybkiego działania. W rozmowie z "Faktem" zdradziła, że natychmiast uruchomiono preorder nowej partii popularnego kompletu. "W weekend komplet wyprzedał się, ale już teraz uruchomiliśmy preorder na nowy drop. Czas oczekiwania będzie nieco wydłużony, ale nie mogliśmy nie odpowiedzieć na prośby naszych klientek, które nie zdążyły z zakupami" - wyjaśniła Janachowska.

Projektantka podkreśliła również, że cieszy się z tak pozytywnego odbioru kreacji i nie wyklucza dalszej współpracy z Martą Nawrocką. Szczegóły ich dotychczasowych kontaktów woli jednak zachować dla siebie. "Pozwólcie, że szczegóły zostawimy dla siebie. W Concept Store dbamy o komfort i prywatność wszystkich naszych klientek. Co do dalszej współpracy - oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli pani Marta Nawrocka do nas wróci" - powiedziała.

Niedawno z usług Izabeli Janachowskiej skorzystała również Roksana Węgiel. 25 sierpnia 2024 roku piosenkarka wzięła ślub kościelny z Kevinem Mglejem. Na tę wyjątkową okazję wybrała koronkową suknię z długim rękawem i głębokim dekoltem. Kilka godzin po ceremonii ekspertka od ślubów opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z przymiarek, dając fanom wgląd w kulisy przygotowań. "Serdeczne gratulacje dla Roksany i Kevina! Mnóstwo szczęścia i miłości na nowej drodze życia! Mamy dla Was kilka ujęć z przymiarek kreacji ślubnych. Jest nam niezmiernie miło, że Roksana wybrała nasze suknie ślubne" - napisała Janachowska.