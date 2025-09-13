Małgorzata Tomaszewska z TVP przeszła do TVN, gdzie rozwija się w "Dzień dobry TVN". Dziennikarka udziela się także na wydarzeniach stacji oraz w innych programach, jak na przykład w talk-show na TVN7. 13 września mieliśmy okazję bliżej poznać jej mamę, która na potrzebę rozmowy połączyła się prosto z Dubaju.

Zobacz wideo Tomaszewska o przejściu do TVN i Krzan

Małgorzata Tomaszewska pokazała światu mamę. Tak reaguje na karierę córki!

Prezenterka jest córką piłkarza Jana Tomaszewskiego i tenisistki Katarzyny Calińskiej-Moury. Tomaszewska od dziecka widziała, jak funkcjonuje się w świetle fleszy ze względu na karierę ojca. Wiedziała zatem, że prędzej czy później trafi do telewizji. Jej karierze dopingują rodzice, którzy postanowili po latach zakończyć związek. Wiemy, że mama dziennikarki znalazła szczęście u boku Szwajcara Pascala Moury. Małżonkowie z chęcią porozmawiali z Mateuszem Hładkim. Żyją na co dzień w Dubaju ze względu na pracę męża Katarzyny Calińskiej-Moury. To zresztą tam Tomaszewska lubi jeździć na wakacje - wiele razy publikowała zdjęcia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mama dziennikarki opowiedziała, jak wychowywała ją w sportowym duchu.

- Małgosia była wychowywana twardą ręką i myślę, że to zaowocowało

- wyznała. - Mama mnie chwaliła, kiedy rzeczywiście uważała, że to, co zrobiłam, było dobre - dodała Małgorzata Tomaszewska. - Nie było taryfy ulgowej - przyznała, mówiąc o uwagach mamy przy nauce języka polskiego. - Ten zimny chów dzisiaj się przydał - wyznała mama dziennikarki. Jak patrzy na karierę córki? - Nie spodziewałam się absolutnie. Bardzo mnie dziwi to, że wychodzi i ktoś ją rozpoznaje. To jest dla mnie dosyć niepojęte - dodała mama Tomaszewskiej. Co ciekawe, ojczym dziennikarki namówił ją do przejścia do TVN-u.

Małgorzata Tomaszewska jest spełniona prywatnie. Wtem Hładki zapytał o... ślub

W "Mówię Wam" nigdy nie wiadomo, kiedy padnie zaskakujące i bezpośrednie pytanie. W dalszej części rozmowy Tomaszewska opowiedziała o życiowych celach. Wiemy, że wychowuje syna i córkę z partnerem - Zawsze chciałam być żoną i mamą - wyznała gwiazda. Wtem Mateusz Hładki dopytał o kwestię bycia żoną. Czy to już ten etap? - Jeszcze nie. Zawsze chciałam założyć rodzinę i to było w strefie moich największych marzeń - odpowiedziała.