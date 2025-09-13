Margaret uwielbia śpiewać na żywo. Występuje na festiwalach i innych wydarzeniach, które są organizowane w Polsce. Gwiazda niestety musi odłożyć na bok estradowe życie w najbliższym czasie. Skupia się na zdrowiu, o czym poinformowała na Instagramie. Widać, że wokalistka jest pełna żalu w związku z sytuacją.

Margaret z przykrym komunikatem. "Nadrobimy na przyszłej edycji!"

Wokalistka miała uświetnić Winobranie w Zielonej Górze 13 września. Zielonogórski Ośrodek Kultury z trudem przekazał informację o odwołanym występie, ale jak wiadomo - zdrowie jest na pierwszym miejscu. "Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z wami moje koncertowe lato... Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie" - przekazała gwiazda na Instagramie. Na miejsce wokalistki pojawi się znany DJ Gromee.

Margaret ma napięty grafik. Wciąż trwają nagrania "The Voice of Poland"

Gwiazdą jest trenerką 16. edycji "The Voice of Poland", gdzie u boku znanych muzyków wybiera i szlifuje muzyczne talenty. Podczas wizyty na planie rozmawialiśmy z Margaret, którą zapytaliśmy o muzykę influencerów. - Mam jakiś zgrzyt, nie raz mi się to nie podoba - przede wszystkim wtedy, kiedy za tym nie idzie jakość, bo to jest czysty biznes - przyznała szczerze. Wspomniała następnie o artystach. - Wiem, jak my artyści wkładamy w to serce i jak wiele wyrzeczeń, aby być w tym miejscu, a nie innym, nas to kosztuje - przekazała. Nie każdy jednak mimo pracy i talentu osiągnął sukces w tej branży. - I osoby, której się udało i która miała cholerne szczęście, że może robić to, co robi. Znam jednak całe mnóstwo ludzi - moich znajomych, dalszych bliższych, którzy są bardzo utalentowani - bardziej ode mnie i może od nas wszystkich tutaj razem wziętych, a im się nie udaje i wtedy mam jakąś niezgodę na to. Bardzo mnie to porusza - podsumowała gwiazda.

Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.