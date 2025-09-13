Margaret uwielbia śpiewać na żywo. Występuje na festiwalach i innych wydarzeniach, które są organizowane w Polsce. Gwiazda niestety musi odłożyć na bok estradowe życie w najbliższym czasie. Skupia się na zdrowiu, o czym poinformowała na Instagramie. Widać, że wokalistka jest pełna żalu w związku z sytuacją.
Wokalistka miała uświetnić Winobranie w Zielonej Górze 13 września. Zielonogórski Ośrodek Kultury z trudem przekazał informację o odwołanym występie, ale jak wiadomo - zdrowie jest na pierwszym miejscu. "Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z wami moje koncertowe lato... Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie" - przekazała gwiazda na Instagramie. Na miejsce wokalistki pojawi się znany DJ Gromee.
Gwiazdą jest trenerką 16. edycji "The Voice of Poland", gdzie u boku znanych muzyków wybiera i szlifuje muzyczne talenty. Podczas wizyty na planie rozmawialiśmy z Margaret, którą zapytaliśmy o muzykę influencerów. - Mam jakiś zgrzyt, nie raz mi się to nie podoba - przede wszystkim wtedy, kiedy za tym nie idzie jakość, bo to jest czysty biznes - przyznała szczerze. Wspomniała następnie o artystach. - Wiem, jak my artyści wkładamy w to serce i jak wiele wyrzeczeń, aby być w tym miejscu, a nie innym, nas to kosztuje - przekazała. Nie każdy jednak mimo pracy i talentu osiągnął sukces w tej branży. - I osoby, której się udało i która miała cholerne szczęście, że może robić to, co robi. Znam jednak całe mnóstwo ludzi - moich znajomych, dalszych bliższych, którzy są bardzo utalentowani - bardziej ode mnie i może od nas wszystkich tutaj razem wziętych, a im się nie udaje i wtedy mam jakąś niezgodę na to. Bardzo mnie to porusza - podsumowała gwiazda.
Najnowszy odcinek "The Voice of Poland" zobaczycie w sobotę, 13 września, o godzinie 20.30 na antenie TVP2.
