Marta Nawrocka wzbudzała ogromne zainteresowanie opinii publicznej na długo przed oficjalnym sprawowaniem funkcji pierwszej damy. Mówiono nie tylko o jej gestach, ale i o stylizacjach, które potrafią podzielić Polaków. Na Nawrockiej jest ponadto presja częstszego zabierania głosu w ważnych sprawach - wielu narzekało na fakt, że Agata Duda rzadko się udzielała. Tym razem w mediach mówi się o kolejnym przemówieniu Nawrockiej. Co przekazała o Ukrainie?

REKLAMA

Zobacz wideo Drony nad Polską. Tusk komentuje

Marta Nawrocka wyróżniła Polaków. Chodzi o pomoc dla Ukrainy

Co Nawrocka przekazała w oświadczeniu do pierwszej damy Ukrainy? - To nieskrywany zaszczyt być dziś tu z państwem, po raz pierwszy w roli pierwszej damy Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za zaproszenie do tego ważnego formatu - gdy małżonki i małżonkowie głów państw wyrażają solidarność z walczącą Ukrainą - zaczęła nasza pierwsza dama. Wspomniała następnie o pomocy ze strony Polaków. -Gdy trzeba było - my Polacy, stanęliśmy na wysokości zadania, zachowaliśmy się, jak trzeba - otworzyliśmy swoje domy i swoje serca. Także polskie szkoły stały się miejscem ważnym dla ukraińskich dzieci. To tu zawierają nowe przyjaźnie, mogą czuć się bezpiecznie, mogą zapomnieć o piekle wojny, zgotowanej przez Putina. Zapewniam, że otaczamy je troską - dodała Nawrocka. Skupiła się następnie na rodzinie. Chętnie pokazuje się z dziećmi, czyli Danielem, Antonim oraz Kasią. - Ta okrutna, niczym niesprowokowana rosyjska agresja i inne konflikty zbrojne na świecie przypominają, że wychowanie i edukacja - w tym edukacja dla pokoju - mają kluczowe znaczenie. Sama jestem mamą trójki wspaniałych dzieci. Dobrze wiem, że wartości i wizja świata przekazywane w domu rodzinnym oraz szkole najmocniej wpływają na rozwój młodego człowieka. A ostatecznie - na kształt całych państw i społeczeństw - przekazała pierwsza dama. Dodała, że ważne jest nazywanie ofiar ofiarami oraz oprawców oprawcami. Wierzy ponadto w odzyskanie wolności przez Ukrainę.

Marta Nawrocka wspomniała o dzieciach. Czym zajmuje się jej najstarszy syn?

W mediach mówi się o rodzinie nowego prezydenta, a szczególnie o Danielu Nawrockim, który ma 22 lata. On też chciałby działać w polityce - w ubiegłym roku startował w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Wskutek braku otrzymania mandatu, postanowił skupić się na dziennikarstwie. Chętnie udziela się w mediach, co widzieliśmy na przykład na profilu Filipa Chajzera.