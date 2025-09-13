4 września media obiegła informacja o śmierci Giorgio Armaniego. Legendarny projektant zmarł w wieku 91 lat. "Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem oraz podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji" - mogliśmy przeczytać w pożegnalnym wpisie opublikowanym przez dom mody. Teraz w mediach pojawiła się dosyć zaskakująca informacja na temat ostatniego życzenia projektanta. Chodzi o udziały w firmie.

Giorgio Armani zażyczył sobie sprzedaż udziałów domu mody

Z informacji zdobytych przez Reuters wynika, że Armani nakazał spadkobiercom stopniową sprzedaż udziałów w domu mody. "Testament nakazuje spadkobiercom sprzedaż 15 proc. udziałów w ciągu 18 miesięcy. Po upływie trzech do pięciu lat udziały nabywcy powinny wzrosnąć od 30 do 54,9 proc. udziałów" - czytamy. Priorytetowi nabywcy to LVMH - francuski koncern z siedzibą w Paryżu, L'Oreal - koncern kosmetyczny i EssilorLuxottica - francusko-włoska spółka zajmująca się sprzedażą soczewek, sprzętów i instrumentów okulistycznych, okularów korekcyjnych i okularów przeciwsłonecznych. Wszystkie trzy wymienione firmy wydały oświadczenia sugerujące, że są otwarte na możliwość zawarcia umowy. Warto podkreślić, że spadkobiercy mogą wziąć pod uwagę także inne firmy modowe, z którymi grupa Armani miała powiązania handlowe. W testamencie zapisano również, że alternatywą może być wprowadzenie domu mody na giełdę. Fondazione Giorgio Armani, którą projektant założył w 2016 r., zawsze będzie posiadać co najmniej 30 proc. udziałów w przedsiębiorstwie.

Giorgio Armani zbudował prawdziwe imperium. To nie tylko dom mody

Oprócz słynnych kolekcji ubrań sygnowanych nazwiskiem projektanta, Armani to także cała gama doświadczeń. Pod jego marką powstają zapachy, które stały się ikonami perfumerii, eleganckie dodatki i zegarki, które uzupełniają stylizacje, a także przestrzenie, w których można poczuć ducha włoskiej elegancji - od hoteli po restauracje.