Niewiarygodne, co spotkało Marcina Mroczka. Teraz przestrzega fanów

Marcin Mroczek przechodził ostatnio przez trudny czas. Aktor po 12 latach rozstał się z Marleną Muranowicz. Małżeństwo zostało oficjalnie zakończone pod koniec sierpnia, a rozprawa trwała niespełna pół godziny. Gwiazdor "M jak miłość" oficjalnie więc jest singlem. Nic więc dziwnego, że niektórzy dali się nabrać, gdy zobaczyli "jego profil" w popularnej aplikacji randkowej. Okazało się, że to oszustwo. Mroczek postanowił przestrzec fanów na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Mroczek stracił profile w mediach społecznościowych. Teraz apeluje o pomoc

Marcin Mroczek zaapelował do fanów. "Jeżeli natkniecie się na oszusta..."

Marcin Mroczek padł ofiarą oszustów, którzy założyli fałszywy profil w jednej z aplikacji randkowych. Aktor za pośrednictwem mediów społecznościowych zapewnił, że nie korzysta z takich aplikacji, więc wszystkie jego rzekome profile są założone przez oszustów. "Chciałbym wszystkich poinformować, że nie posiadałem i nie posiadam konta na żadnych aplikacjach randkowych. Ktoś założył profil, posługując się moimi danymi w celu wprowadzenia w błąd lub oszustwa" - napisał na InstaStories. Gwiazdor "M jak miłość" zaapelował też do fanów, aby zgłaszali wszelkie naruszenia, jeśli się z nimi spotkają. "Proszę, zwracajcie uwagę, czy profil jest zweryfikowany, jeżeli natkniecie się na oszusta, nie prowadźcie korespondencji i zgłaszajcie taki profil administratorowi" - poprosił internautów aktor.

Marcin Mroczek zabrał synów na pielgrzymkę. Pokazał, jak wygląda wyżywienie

Serialowy Piotr Zduński w sierpniu, jak co roku, wybrał się na pielgrzymkę do Częstochowy. Aktor zabrał ze sobą także dwóch synów. Marcin Mroczek na bieżąco relacjonował wędrówkę w mediach społecznościowych. Pokazał też, jak wygląda wyżywienie podczas pielgrzymki. Okazało się, że mocno odbiega od stereotypowego wyobrażenia o konserwach i zupkach w proszku, z którymi pielgrzymka była kojarzona w przeszłości. Dziś uczestnicy wędrówki na Jasną Górę zajadają się między innymi mięsem z grilla, mizerią, kanapkami z wędliną i warzywami, sałatką, makaronem oraz leczo.

Plebiscyt Top Avanti24 wystartował! Zagłosuj na swoje ulubione produkty beauty!