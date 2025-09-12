Klaudia El Dursi niedawno urodziła trzecie dziecko. Modelka doczekała się upragnionej córki. Ojcem dziewczynki jest Jacek Leszczyński, z którym prezenterka jest związana od niemal 12 lat. Ukochany celebrytki jest właścicielem dużej firmy transportowej. Obecnie biznesmen poszukuje asystentki personalnej. W ogłoszeniu wyszczególniono wymagania, które muszą spełnić kandydatki na to stanowisko.

Partner Klaudii El Dursi szuka asystentki. Wymagania mogą zaskoczyć

Jacek Leszczyński rzadko gości na Instagramie swojej ukochanej. Partner Klaudii El Dursi pełni rolę dyrektora dużej firmy transportowej, która działa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego praca wiążę się więc z częstymi wyjazdami. Jako osoba niezwykle zajęta, biznesmen potrzebuje personalnej asystentki. Aktualnie Leszczyński poszukuje kandydatki na to stanowisko. W sieci pojawiło się ogłoszenie, w którym wyszczególniono wymagania. Asystentka ukochanego celebrytki musi między innymi być dyspozycyjna, gotowa na wyjazdy służbowe, posiadać prawo jazdy oraz dobrze władać językiem angielskim. Są to raczej standardowe oczekiwania wobec kandydatek na podobne stanowiska. W ogłoszeniu wyszczególniono jednak także inne kryteria. Asystentka biznesmena musi ponadto cechować się "estetyką i kreatywnością" oraz mieć "miłą aparycję". Zainteresowane ogłoszeniem mają obowiązek wraz z CV przesłać swoje zdjęcie oraz udostępnić instagramowy profil.

Klaudia El Dursi szczerze o trudach macierzyństwa. "Już siły brakuje"

Prezenterka przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Jej najmłodsza pociecha niedawno skończyła miesiąc. Klaudia El Dursi otwarcie przyznaje, że opieka nad niemowlęciem to nie zawsze sielanka. "Lubię być superbohaterką. Zawsze silną, nie do złamania, samowystarczalną i wytrzymałą. Czasem jednak warto przyznać się, że bywają i takie momenty, kiedy już siły brakuje" - napisała na Instagramie. Wyznanie modelki spotkało się z aprobatą internautów, którzy w komentarzach zostawiali wyrazy wsparcia i dzielili się swoimi historiami.