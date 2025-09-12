Nie żyje gwiazda kultowego serialu. 37-letni aktor spadł z budynku

Informacja o śmierci Yu Menglonga obiegła media 11 września. Jak podaje "Daily Mail", 37-letni aktor, który zyskał ogromną rozpoznawalność dzięki roli w serialu "Eternal Love", zginął, spadając z wysokiego piętra budynku. Do tragedii miało dojść w dzielnicy Chaoyang w Pekinie.

Yu Menglong nie żyje. Przedstawiciele aktora potwierdzili informację

Dokładne okoliczności śmierci Yu Menglonga nie są znane. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w chwili śmierci aktor miał spędzać wieczór w towarzystwie przyjaciół w mieszkaniu jednego z nich. Policja prowadzi czynności w sprawie i jak na razie wykluczono, aby w śmierć Yu Menglonga miały być zaangażowane osoby trzecie. Informację o tragedii potwierdzili przedstawiciele aktora po tym, jak na chińskim portalu Weibo zaczęły pojawiać się pogłoski i spekulacje w sprawie jego śmierci. "Z nieopisanym smutkiem informujemy, że nasz ukochany Menglong zginął 11 września w wyniku upadku. Policja ustaliła, że sprawa nie ma znamion przestępstwa. Mamy nadzieję, że spoczywa w pokoju, a jego bliscy pozostaną silni" - czytamy w oświadczeniu.

Yu Menglong był gwiazdą uwielbianego serialu

Yu Menglong urodził się 15 czerwca 1988 roku w Sinciang. Pierwszy raz w mediach zrobiło się o nim głośno w 2007 roku, gdy wziął udział w chińskim programie telewizyjnym "My Show". Trzy lata później wziął udział w muzycznym reality show "Super Boy". W 2011 roku rozpoczął karierę aktorską w filmie krótkometrażowym "The Little Prince". Yu Menglong zyskał większą rozpoznawalność w 2015 roku za sprawą serialu internetowego "Go Princess Go". Dwa lata później zmierzył się z jeszcze większą sławą, gdy w Chinach miał premierę serial "Eternal Love", w którym aktor zagrał jedną z ról. Produkcja ta w 2017 roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów i stała jednym z najpopularniejszych seriali w Chinach. "Eternal Love" zyskał uznanie widzów również za granicą m.in. ze względu na fakt, że w niektórych krajach serial dostępny był na Netfliksie. Poza aktorstwem i śpiewaniem Yu Menglong zajmował się także m.in. reżyserowaniem teledysków.