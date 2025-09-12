Monika Miller doskonale czuje się w polskim show-biznesie. Wnuczka Leszka Millera wystąpiła w znanych produkcjach telewizyjnych. Widzowie mogli oglądać ją w "Tańcu z gwiazdami" oraz "Gliniarzach", gdzie wcieliła się w rolę Żanety. Monika Miller prężnie działa także w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje aż 164 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie celebrytka opublikowała nowy post z mamą.

Monika Miller złożyła życzenia urodzinowe mamie. Lawina komentarzy. "Ale podobne, wręcz identyczne"

11 września Irena, mama Moniki Miller, obchodziła urodziny. Córka nie przegapiła tej okazji i zamieściła w sieci wyjątkowy post. "A ta piękna pani ma dziś urodzinki! Moja best friend [najlepsza przyjaciółka - przyp.red.] i siostra, czyli jedna jedyna mamacita" - napisała. Monika Miller dołączyła do publikacji wspólne zdjęcie z mamą. Kadr zachwycił internautów, którzy nie kryli zaskoczenia ich podobieństwem. "Sto lat. Jestem zachwycona, jakie jesteście podobne", "Wszystkiego najlepszego dla mamy. Wyglądacie jak siostry", "Uszanowanie dla mamy. Cudowna kobieta", "Ale podobne, wręcz identyczne. Pięknego życia dla mamy", "Piękna mama", "O matko, jak klony", "Ale jesteś podobna do mamy", "Podobna i równie piękna" - czytamy. Wspólny kadr Moniki Miller z mamą znajdziecie w naszej galerii.

Monika Miller nie miała lekko w szkole. "Od zawsze czułam presję ze strony rodziców, że muszę być najlepsza"

Jakiś czas temu na kanale "Matcha Talks Love First" opublikowano rozmowę z Moniką Miller. Wspomniała o tym, z czym mierzyła się w szkole. - Pamiętam, że od zawsze czułam presję ze strony rodziców, że muszę być najlepsza i robić to, to i to. Myślę, że to wynika z traumy pokoleniowej, mój ojciec też czuł bardzo dużą presję – wyznała. Wspomniała także o problemach z nauczycielami. - Zdarzali się nauczyciele, którzy mówili: Skoro twój dziadek jest taki inteligentny, to ty musisz być najlepsza w klasie, więc oczekuję tego od ciebie. Musisz pokazać, że jesteś warta tego nazwiska! - opowiadała.