Rita Ora przebrana za Matkę Boską. Internauci nie mają litości

Rita Ora należy do grona najbardziej rozpoznawalnych angielskich piosenkarek. Na Instagramie zgromadziła ponad 16 milionów obserwatorów, którym pokazała ujęcia z nietypowej sesji. O tym projekcie już rozpisują się zagraniczne portale, między innymi serwis Just Jared. Ich publikacja z wokalistką wywołała ogromny skandal. Sami zobaczcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o hejcie od kobiet

Rita Ora królową kontrowersji? Pokazała się jako Matka Boska

Piosenkarka założyła do projektu białe szaty oraz welon i w tym stroju wykonała znak modlitwy. Na sesji pokazała się w otoczeniu ludzi oraz owcy, co jest jasnym nawiązaniem do chrześcijańskich motywów. Zdjęcia wykonał znany fotograf gwiazd, David LaChapelle. Słynie on z tego typu projektów, dlatego wielu nie dziwi charakteryzacja Rity Ory na Madonnę. Co na to internauci? "Co za wstyd; Rita, poważnie?", "Na co ci taka tania prowokacja", "Bez względu na wyznanie, uważam, że każdą religię należy szanować", "Zawsze robi jakieś show z chrześcijaństwem.", "Po prostu nie", "Jak długo my chrześcijanie będziemy w ciszy znosić tyle bluźnierstwa?", "Przestań drwić z mojej religii", "Ale szczerze, co jest nie tak z Amerykanami?" - czytamy komentarze pod postem serwisu. To zresztą nie pierwszy raz, kiedy gwiazda światowego formatu korzysta z symboli religijnych. Co sądzicie o ruchu Rity Ory?

Rita Ora szokuje kreacjami. Pamiętacie MTV EMAs 2024?

Przypomnijmy, jak gwiazda wywołuje szum w sieci poprzez stylizację. Wiele mówiło się o jej looku z gali MTV Europe Music Awards. Omawialiśmy ją z ekspertem w tej publikacji. Postawiła na gorset i stylizacją rozbiła bank według Michała Musiała. - Rita Ora zawsze wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę, ale tym razem przeszła samą siebie. Zdecydowała się na długą suknię z efektownymi piórami w odcieniu nude. Poza niecodzienną kreacją uwagę przykuwała także fryzura artystki - Rita pokazała się w ciemnych, nieco bardziej naturalnych włosach z delikatnymi refleksami przypominającymi muśnięcie słońca. Całość prezentowała się doskonale - przekazał nam stylista.