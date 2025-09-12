Małgorzata Kożuchowska dołączyła do grona gwiazd, które postanowiły wypowiedzieć się na temat nowej, polskiej pierwszej damy - Marty Nawrockiej. Dotychczasowo wizerunek i styl żony prezydenta oceniały m.in. Ewa Minge, Monika Olejnik czy Danuta Martyniuk. Kożuchowska zabrała głos w tym temacie podczas wywiadu z Andrzejem Sołtysikiem dla "Świata Gwiazd".

REKLAMA

Zobacz wideo Kożuchowska o tym, jaką jest mamą. Patrzy na oceny?

Małgorzata Kożuchowska ma jasne zdanie o Marcie Nawrockiej. "Naprawdę jest potencjał"

Przypomnijmy, że 6 września Nawrocka obchodziła pierwszą miesięcznicę na stanowisku pierwszej damy Polski. "Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko" - napisała wtedy na Instagramie żona prezydenta, udostępniając również nowe zdjęcie. Temat Nawrockiej został poruszony we wspominanym wywiadzie z Kożuchowską. Aktorka nie owijała w bawełnę, wypowiadając się o pierwszej damie.

Jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Myślę, że ma super figurę, w sensie bardzo wdzięczną do ubierania. Jest w ogóle bardzo atrakcyjną kobietą. Ma super fryzurę, to też dużo pomaga

- oceniła gwiazda. Co ciekawe, Kożuchowska podzieliła się także pewną radą dotyczącą ubioru Nawrockiej. - Trochę luzu bym wrzuciła w to. Trochę bym odpięła ten przysłowiowy guziczek. Ale rozumiem, że też są takie sytuacje, w których chcesz się czuć tak właśnie zapięta. Myślę, że naprawdę jest potencjał - podsumowała aktorka.

W komentarzach pod postem Marty Nawrockiej zawrzało. Tak ocenili ją internauci

Pod wspominanym wpisem Nawrockiej z okazji miesiąca w roli pierwszej damy znalazło się wiele komentarzy internautów. Jak się okazało, w dużej mierze były one wyjątkowo pozytywne. "Pani Marto, jest pani pierwszą damą na miarę naszych czasów - piękna, młoda, energiczna, a co najważniejsze - otwarta na ludzi. Bardzo przyjemnie się słucha tego, co ma pani do powiedzenia", "Pierwsza dama, którą polubiłam od pierwszego wejrzenia", "Piękna i mądra kobieta", "Fantastycznie pani idzie", "Najfajniejsza pierwsza dama" - komentowali jednogłośnie użytkownicy.