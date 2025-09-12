Powrót na stronę główną
Kożuchowska wprost oceniła Martę Nawrocką. Ma dla niej jedną radę
Małgorzata Kożuchowska zabrała głos nt. Marty Nawrockiej. Aktorka postanowiła ocenić wizerunek nowej pierwszej damy.
Małgorzata Kożuchowska, Marta Nawrocka
Małgorzata Kożuchowska dołączyła do grona gwiazd, które postanowiły wypowiedzieć się na temat nowej, polskiej pierwszej damy - Marty Nawrockiej. Dotychczasowo wizerunek i styl żony prezydenta oceniały m.in. Ewa Minge, Monika Olejnik czy Danuta Martyniuk. Kożuchowska zabrała głos w tym temacie podczas wywiadu z Andrzejem Sołtysikiem dla "Świata Gwiazd". 

Małgorzata Kożuchowska ma jasne zdanie o Marcie Nawrockiej. "Naprawdę jest potencjał"

Przypomnijmy, że 6 września Nawrocka obchodziła pierwszą miesięcznicę na stanowisku pierwszej damy Polski. "Pierwszy miesiąc w nowej roli. Miesiąc pełen rozmów, spotkań i ciepła, którym nas obdarzacie. Dziękujemy, że jesteście blisko" - napisała wtedy na Instagramie żona prezydenta, udostępniając również nowe zdjęcie. Temat Nawrockiej został poruszony we wspominanym wywiadzie z Kożuchowską. Aktorka nie owijała w bawełnę, wypowiadając się o pierwszej damie.

Jest dobrze, może być jeszcze lepiej. Myślę, że ma super figurę, w sensie bardzo wdzięczną do ubierania. Jest w ogóle bardzo atrakcyjną kobietą. Ma super fryzurę, to też dużo pomaga

- oceniła gwiazda. Co ciekawe, Kożuchowska podzieliła się także pewną radą dotyczącą ubioru Nawrockiej. - Trochę luzu bym wrzuciła w to. Trochę bym odpięła ten przysłowiowy guziczek. Ale rozumiem, że też są takie sytuacje, w których chcesz się czuć tak właśnie zapięta. Myślę, że naprawdę jest potencjał - podsumowała aktorka.

W komentarzach pod postem Marty Nawrockiej zawrzało. Tak ocenili ją internauci

Pod wspominanym wpisem Nawrockiej z okazji miesiąca w roli pierwszej damy znalazło się wiele komentarzy internautów. Jak się okazało, w dużej mierze były one wyjątkowo pozytywne. "Pani Marto, jest pani pierwszą damą na miarę naszych czasów - piękna, młoda, energiczna, a co najważniejsze - otwarta na ludzi. Bardzo przyjemnie się słucha tego, co ma pani do powiedzenia", "Pierwsza dama, którą polubiłam od pierwszego wejrzenia", "Piękna i mądra kobieta", "Fantastycznie pani idzie", "Najfajniejsza pierwsza dama" - komentowali jednogłośnie użytkownicy. 

