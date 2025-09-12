Zofia Zborowska jest mamą dwóch córek - czteroletniej obecnie Nadziei i Jaśminy, która w maju obchodziła pierwsze urodziny. Aktorka w mediach społecznościowych często dzieli się urokami macierzyństwa, ale też nie lukruje rzeczywistości. Ostatnio Zborowska gościła w podcaście Damiana Stefańczyka Damian's Corner, gdzie stanowczo zabrała głos na temat wychowania dzieci. - Jeśli nie jesteś cierpliwy, to jesteś beznadziejnym rodzicem, bo wszystko opiera się na cierpliwości - powiedziała.

Rodzice krytykują wypowiedź Zofii Zborowskiej. Aktorka zabrała głos

W dalszej części wypowiedzi Zofia Zborowska jasno wytłumaczyła swoje podejście do sprawy. - Czasami dzieci same wpadają w histerię i kompletnie nie wiedzą, co robić. A ty po prostu jesteś obok i możesz na nie krzyczeć i mówić, żeby poszły do swojego pokoju, ale potem zdajesz sobie sprawę: "O mój Boże, tylko ja mogę jej pomóc" - wytłumaczyła. Dodała także, że dla niej ważne jest to, aby traktować dziecko tak, jak traktujemy samych siebie. - Pierwsze, co możesz zapytać, to: "Chcesz się przytulić?" i powiem ci, że w 90 proc. przypadków one powiedzą "tak". Dlatego cierpliwość jest bardzo ważna - podsumowała.

Dosadne słowa Zofii Zborowskiej nie trafiły jednak do wszystkich rodziców. Choć z ich komentarzy wynika, że zgadzają się z sensem wypowiedzi aktorki, nie spodobał im się dobór słów, których użyła. Pod nagraniem ze wspomnianym fragmentem wywiadu pojawiło się sporo krytyki. "Zdarzy mi się raz na pół roku podnieść ton na córkę. Zawsze jej tłumaczę, że nie poradziłam sobie z emocjami i wciąż bardzo ją kocham. Czy czyni mnie to beznadziejną mamą? Nie! (...) Domyślam się, co ta pani chciała przekazać, ale poleciała za grubo", "Mówienie, że jak ktoś nie jest cierpliwym rodzicem, to jest beznadziejnym rodzicem, jest mocno niefajne. Przydałoby się inne określenie, bo wielu może się poczuć mocno źle, bo wielu tej cierpliwości nie ma lub ma mniej niż inni, ale mimo to próbują", "Oj, jak cudownie, że właśnie większość rodziców uświadomiła sobie, jak beznadziejnym rodzicem jest. Nieładnie tak wydawać osąd na podstawie swojej opinii" - czytamy.

Zofia Zborowska postanowiła odnieść się do krytyki i podkreśliła, że jest to wyłącznie jej zdanie na ten temat. "Dodałam później, że sama też tracę cierpliwość. Proszę pamiętać, że to tylko fragment rozmowy, oraz że to tylko i wyłącznie moja opinia, z którą oczywiście może się pani nie zgadzać" - napisała.

Zofia Zborowska straciła ciążę. Wyznała, jak sobie z tym poradziła

Zborowska kilka lat temu wyznała, że zanim urodziła Nadzieję, była w ciąży, którą niestety straciła. Do bolesnych wspomnień aktorka wróciła niedawno podczas instagramowego Q&A. Jedna z internautek zapytała ją, jak poradziła sobie w tym trudnym czasie. Zofia Zborowska zaznaczyła, że zdecydowała się m.in. skorzystać z pomocy specjalisty. "Terapia. Czekałam rok. Pojechałam do Indii, szukałam przyczyny" - odpowiedziała.